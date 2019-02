Tragedie de proporții: 99 de persoane au murit după ce au consumat alcool contrafăcut

Tragedia s-a petrecut în statul Assam, din nord-estul Indiei, printre victime fiind și numeroase femei, informează BBC.

#HoochTragedy | The death toll in the consumption of “toxic” liquor in Assam has risen to 80. More than 100 others have been admitted in the hospital. https://t.co/9d9wvCxvvk