Freddy Rincon, fostul căpitan al naţionalei Columbiei, în stare critică după un accident rutier. VIDEO

În vârstă de 55 de ani, fostul mare fotbalist columbian "a fost operat timp de 2 ore şi 45 de minute şi prognosticul său vital este angajat”, potrivit unui medic de la clinica Imbanaco Grupo Quironsalud, citat de Le Figaro.

Un purtător de cuvânt al spitalului a declarat că Rincon a sosit cu o „leziune cerebrală traumatică gravă”.

Accidentul a avut loc în jurul orei 04:00 A.M. (09:00 GMT), când un autobuz din sistemul de tranzit din Cali şi "un autoturism care transporta patru pasageri s-au ciocnit”, potrivit lui Edwing Candelo, subsecretarul local pentru mobilitate.

Colombian former player ⚽Freddy Rincon was inside the SUV. Red light ignored. Some people say he was in the passenger seat.pic.twitter.com/f6zPWVZ2lA