Accident cumplit în Prahova. Un tânăr de 21 de ani, aflat la volan, a izbit puternic un autoturism

Viteza pare să îl fi condus pe un tânar de 21 de ani din Băicoi direct către moarte. Se afla la volan și, cu doar un kilometru înainte de a ajunge acasă, a izbit puternic un alt autoturism.

Din păcate, tânărul nu a supraviețuit. Celălalt șofer, de 39 de ani, a rămas și el încarcerat și a suferit răni grave. Un elicopter SMURD l-a transportat la un spital din București.

Accidentul s-a petrecut pe drumul județean dintre Bordenii Mici şi Băicoi. O urmă de frână întinsă pe mai bine 80 de metri și resturi de piese împrăștiate pe şosea. Din păcate, și o viață pierdută pentru şoferul de 21 de ani. Asta a rămas în urma impactului dintre cele două autoturisme.

Șofer: „Eu am venit la două minute după ce s-a întâmplat accidentul, am văzut omul acolo la mașină. Am încercat să tragem de ușă.”

Localnic: „Am înțeles că dânsul a venit de jos, dinspre Băicoi, și băiatul acesta a venit dintre Bordeni și a avut viteză.”

Grav rănit și cu multiple traumatisme, celălalt șofer de 39 de ani, care conducea regulamentar, a fost preluat de un elicopter SMURD.

Localnic: „E o zonă periculoasă pentru că se circulă cu viteză, drum nemarcat.”

Cms. Dan Galis, Poliția Rutieră Prahova: „Nu ne putem pronunța la acest moment cu privire la modul de producere a accidentului, colegi de-ai mei efectuează verificări cu privire la modul de deplasare.”

Pentru a stabili exact ce s-a întamplat, autoturismele implicate în accident vor fi expertizate tehnic.