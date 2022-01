Vreți să începeți o afacere cu bani europeni? Aveți grijă cu cine faceți proiectul. Care sunt cele mai întâlnite înșelăciuni

Dacă vreți să începeți o afacere cu bani de la Uniunea Europeană, aveți grijă cu cine faceți proiectul. Unii încasează avansul după care dispar cu banii.

''Inspectorul Pro'' vă prezintă astfel de cazuri și vă arată cât este de greu să recuperați sumele date. Dar și ce trebuie să faceți ca să nu fiți înșelat şi să vă găsiţi dosarul depus la timp.

Un antreprenor din Ilfov povestește că a fost contactat telefonic de reprezentantul unei firme de consultanță, care i-a spus că îl poate ajuta să obțină fonduri europene pentru afacerea lui. Tânărul ar fi vrut să cumpere componente de calculator pentru a produce criptomonede, dar știa că pentru așa ceva nu se pot accesa bani europeni.



Păgubit: "Le-am expus planul meu, ce vreau să fac, li s-a părut totul simplu, mi-au și spus că au clienți care au mai accesat fonduri pentru așa ceva".

Consultantul l-ar fi asigurat că se încadrează, fără probleme, la firme IT. I-a propus să îi întocmească și să îi depună un proiect la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pe scurt AFIR. Omul a plătit un avans de 4200 de lei, dar după ce a citit formularul trimis, i s-a părut ceva în neregulă și a decis să se retragă. Conform contractului, avea două zile la dispoziţie să îl rezilieze. Spune că nu a reușit să ia legătura cu nimeni abilitat.

Păgubit: "Ulterior consultantul care se ocupa de mine mi-a dat block și pe whatsapp şl pe apeluri”.

Reporter: Și de atunci, de la sfârșitul lui octombrie, nu ai mai vorbit cu ei?

Păgubit: ”De atunci nu am mai vorbit cu ei, nu am mai dat de nimeni."

Reprezentanţii AFIR ne-au confirmat faptul că o astfel de investiție nu este eligibilă pentru fonduri europene.

Povestea, cu mici modificări, s-a repetat în zeci de cazuri cu aceeași firmă de consultanță, care are sediul social în Ploiești. Oamenii și-au exprimat nemulțumirile în postări pe rețelele de socializare. Unii au apelat la avocați, iar alții vor să depună plângere la poliție, pentru înșelăciune.

Un antreprenor din vestul țării povesteşte că ar fi vrut bani europeni pentru o afacere cu furtunuri hidraulice.

Păgubită: "Ne-au sunat, au insistat, au făcut presiuni până am depus banii, 4200 de lei. După ce-am depus banii, s-a terminat. Comunicarea a fost tot mai grea. Nu ne-au mai spus ce pași trebuie să urmăm și noroc cu site-ul de la AFIR unde am intrat eu și am văzut că de fapt ca firma noastră nu apare nicăieri".

La sfârșitul lui 2020, un tânăr din sudul țării a fost racolat de aceeași firmă de consultanță pentru depunerea unui proiect în programul StartUp Nation, care nu s-a mai organizat din 2018. Susţine că a plătit un avans de 3 mii de lei.

Păgubit: "Mi-au spus că în ianuarie 2021, se lansează sută la sută fără niciun risc. În 2021 au apărut știrile mai oficiale care spuneau că nu se mai lansează acest program și de atunci de fiecare dată când am încercat să iau legătura cu ei, nu mai răspundeau la telefon, nu mai răspundeau la mail, la absolut nimic. Momentan am contactat un avocat pentru o plângere penală pentru că am avut un contract verbal cu îți deschizi o firmă, de ce trebuie să te păzeşti".

În spatele acestei companii de consultanță, se află un tânăr de numai 23 de ani. Robert Matache este cel care a înființat firma MTK Solit Life. În 2020, a avut trei angajați și un profit de o sută de mii de euro. De consultanță pe fonduri europene și guvernamentale s-a apucat abia vara trecută.

Robert Matache: ”Noi am depus toate proiectele unde am putut să le depunem”.

Reporter: În general, câte proiecte pe fonduri europene ați depus?

Robert Matache: ”Nu știu exact să vă zic un număr”.

Reporter: Aproximativ.

Robert Matache: ”Nu ştiu să vă spun exact pentru că eu fac partea de vânzări și altă firmă se ocupă de treaba asta".

Povestește cum și-a găsit o parte dintre clienți. Au fost racolați telefonic de agenţii de vânzări cu care colaborează, iar datele au fost luate de pe internet, sau de la registrul comerțului. Susține că a încheiat cam 2 mii de contracte. Aproximativ 5 sute au fost pentru programul Start-up Nation, care nu a mai avut loc. Avansul încasat s-a ridicat la aproximativ 4 mii de lei, pentru fiecare firmă.

Reporter: Poți să ne dai niște exemple de succes pe care le-ați avut voi?

Robert Matache: ”Având în vedere că am început de curând nu avem niște proiecte de succes, avem multe proiecte depuse".

Conform datelor de la AFIR, societatea lui Robert Matache a depus doar 64 de proiecte prin programul PNDR. Tânărul recunoaște că întâmpină probleme cu unii clienți, dar nu a putut spune și ce soluții are pentru a le rezolva.

Robert Matache: "Îmi dau seama că unii clienți sunt foarte nemulțumiți, și eu în locul lor aș fi la fel de nemulţumit. Îi înțeleg, dar ei nu au înțeles în ce se bagă. Îmi dau seama că aș fi putut face un proces de educare cu toți clienții”.

Reporter: Sau pentru că ei plătesc o firmă de consultanță, poate ar fi trebuit să le explicați în ce se bagă pentru că ei de asta apelează la o firmă de consultanță.

Robert Matache: ”Ei ne-au apelat pentru scrierea unui proiect, noi asta ne asumăm".

MTK nu este singura companie contestată. Doi fraţi din Ploiești au plătit peste două sute de milioane de lei unei alte firme de consultanță, din Târgoviște. La început, pentru Programul Startup Nation. Apoi pentru a obține fonduri europene de la AFIR.

Voiau să doteze un salon de coafură – servicii care nu au prioritate la finanțare - și să înființeze o școală de șoferi – cheltuială de asemenea neeligibilă.

Reporter: ”În toată această perioadă, ți-a arătat vreun proiect?”

Vlad: ”Nu. L-am întrebat, i-am spus să ne trimită și nouă dosarul, a zis că încă nu e gata, că o să ni-l trimită exact când o să îl depună".

Cei doi frați au depus plângere penală la poliție, pentru înșelăciune. Inspectorul Pro a cerut un punct de vedere consultantului. Acesta a refuzat să ne dea un interviu, dar a precizat, telefonic, că proiectele nu au fost depuse pentru că nu s-au calificat și a subliniat faptul că în prezent nu mai are legătura cu firma de consultanță.

Alexandra: "În momentul în care noi i-am cerut banii înapoi, el a devenit foarte ofuscat și nu înțeleg de ce. Pentru că el nu a făcut nimic de banii ăia. Adică depunea proiectul și nu ni se aprobă era pierderea noastră, dar atâta timp cât el nu a făcut nimic, pentru ce să țină banii ăia".

Conform AFIR, societatea la care au apelat cei doi frați – Muntenia Project EU – nu a depus nicio cerere de finanțare.

Așa că fiți cu băgare de seamă atunci când alegeți o firmă de consultanță. Stați de vorbă cu foști sau actuali beneficiari. Citiți ghidurile de finanțare.

Claudiu Coada, Director General Adjunct AFIR: "Poate consulta și lista de pe pagina noastră de internet. Orice firmă de consultanță care are contracte și activitate desfășurate prin intermediul PNDR poate să-și publice acolo datele. Sunt firme care au contracte de finanțare cu noi, dar noi nu avem niciun fel de rol în verificare și acreditarea lor".

Toate acestea se întâmplă și pentru că firmele care oferă consultanță în domeniul fondurilor europene nu trec prin niciun proces de acreditare. Nu sunt verificate de nicio instituție a statului, iar asta poate da frâu liber înşelăciunilor. Așa că aveţi mare grijă ce semnați şi mai ales cu cine semnați. Și în niciun caz nu avansați proiecte pentru programe guvernamentele care nu au fost încă lansate.