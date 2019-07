Destinul tragic al stațiunii românești care ascunde ”comori” unice în Europa

Deși are resurse naturale importante, țara noastră nu dispune de o strategie pentru modernizarea turismului balnear, așa că autoritățile locale fac ce pot.

Stațiunea Băile Govora, de pildă, a fost pe jumătate reabilitată cu bani europeni. Emblema localității, Pavilionul Central, este însă o ruină. Nici izvoarele cu apă sulfuroasă, pentru care turiștii vin la tratament, nu sunt îngrijite.

România deţine o treime din izvoarele termale şi minerale ale Europei. În orice ţară civilizată, o astfel de bogăţie ar fi pusă în valoare şi exploatată cu cap. La noi, nu se întâmplă aşa. Vântul bate a pagubă prin toate staţiunile noastre.

Reporter: "Pe aici se merge la izvoare?"

Turistă: "Da, e un singur izvor."

I-am surprins pe vizitatori în mijlocul unei dispute. Oamenii susţin că doctorii i-au atenţionat să nu bea apă de izvor, pentru că nu ar fi potabilă!

Turistă: "Să spui că apa aceasta este toxică. Haideţi, doamnă."

Turistă: "Dar nu spun eu, doamnă! Doctoriţa a spus!"

Turistă: "Las-o să vorbească!"

Reporter: "Aşa v-a spus că apa nu este verificată şi este toxică?"

Turistă: "N-a zis că-i toxică, dar nu e verificată! Dacă se întâmplă ceva, să nu veniţi la noi!"

Am încercat să lămurim acest aspect cu proprietarul izvoarelor, SC Băile Govora SA. A refuzat să fie filmat. A recunoscut însă că în cazul celor două izvoare, analizele au ieşit prost și le-a oprit din precauţie. Acum sunt în reabilitare. Nu ştim cât va dura. Proprietarul ne-a asigurat însă că izvorul care curge este testat şi sigur pentru pacienţi.

Turistă: "Am fost acum 4-5 ani şi era parcă, totuşi, mai îngrijit. Din an în an, mai slab."

În vremurile sale de glorie, 40.000 de turişti străini şi români veneau aici la tratament. Prin anii '80 oamenii nu stăteau cu frica prăbuşirii clădirilor. Băile Govora era considerată "cea mai profitabilă staţiune". Şi era cerută pentru izvoarele cu apă sulfuroasă, iodurata şi bromurata.

Valori terapeutice incontestabile care au poziţionat-o pe primul loc în tratarea afecţiunilor respiratorii, ORL şi a problemelor locomotorii. Totul s-a distrus în timp, cum s-a intamplat cu Pavilionul Central pentru băi - o emblemă a staţiunii ridicată după planurile arhitectului francez Ernest Doneau.

Tot Societatea Govora SA deţine şi această bijuterie arhitectonică. Susţine că nu are bani să refacă centrul de tratament. Ar fi investit deja 8,5 milioane de euro în celelalte 45 de clădiri pe care le are în proprietate. Şi a redat circuitului turistic 3 hoteluri cu baze de tratament la standarde europene.

Nici primăria nu e mai prejos cu laudele. Edilul spune că a scos alte 10 clădiri din ruină, investind 6 milioane de euro, bani europeni şi fonduri guvernamentale. Adevărul e ca jumătate din staţiune arată bine. Mândria primarului este parcul care datează din 1900 şi nu este unul obişnuit.

Mihai Mateescu, primarul orașului Băile Govora: "Aceste alei pe care le vedeţi dvs. n-au fost concepute ca alei de promenade. Au fost concepute ca alei de cura balneară. Cine avea o suferinţă respiratorie, în funcţie de diagnosticul respectiv, trebuia să facă o plimbare pe aleea respective."

Turistă: "E frumos. În fiecare zi facem 4 kilometri, doi dus, doi întors. Tratamentul cel mai bun este aerul de afară."

Şi atunci ne întrebam, pe bună dreptate, de ce staţiunea curată, aranjată şi refăcută pe bani europeni nu atrage turişti?

Reporter: "Ce oferă staţiunea?"

Turist: "În afară de tratament, altceva nimic. Să stea în parc, să facă plimbările de seară şi cam atât."

Turist: "Poţi să mergi în parc, să faci o excursie."

Reporter: "Dar vreun eveniment organizat, să mergeţi la vreun teatru, concert ceva?"

Turist: "Dacă nu este, unde să mergem…?"

Deşi printre clădirile reabilitate se află şi sala de spectacole, cu amfiteatru în aer liber şi cinema, nimeni nu s-a gândit să organizeze şi evenimente.

Turist: "Se făceau seri festive cu muzica."

Reporter: "Acum nişte seri festive în staţiune, aţi văzut?"

Turist: "La televizor. Atât. Turismul în ţara noastră e la pământ. E de râs, de râs."

Mihai Mateescu, primarul din Băile Govora: "Fondul unui buget, așa cum este construit el, nu are disponibilitatea să creeze zona de divertisment. Obligativitatea cade în sarcina operatorului de turism care își aduce aici turiștii".

Deşi ţara noastră are izvoare unice în Europa, autorităţile nu-şi dau silinţa să aducă turismul balnear în secolul nostru. Cu bani europeni şi voinţa, staţiunile ar putea deveni profitabile.

