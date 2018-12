Funcționară filmată de Inspectorul Pro în timp ce primește o ”atenție”. Reacția șefilor când au văzut imaginile

Fiţi cu ochii în patru atunci când primiţi decizia de pensionare. Sute de mii de vârstnici susţin că nu primesc toţi banii pe care i-ar merita.

Uneori, calculele nu includ, spun ei, orele suplimentare, al 13-lea salariu, weekend-urile lucrate sau primele încasate. Iar să facă dovada este un proces de durată, dacă nu imposibil.

Oamenii se lovesc de birocraţia din sistem, de criza de personal şi de contradicţiile din lege. ''Inspectorul Pro'' vă spune ce aveţi de făcut dacă vă aflaţi într-una din aceste situaţii.

Un pensionar din 12 se consideră nedreptăţit şi cere recalcularea pensiei. Vorbim, în total, de sute de mii de oameni - din 5,2 milioane de vârstnici - care sunt convinşi că primesc mai puţini bani decât ar trebui.

Pensionar: ”Nu iau în calcul anii de muncă, nici nimic şi îşi bat joc de oameni.”

Reporter: ”Câte drumuri aţi făcut?”

Pensionar: ”Până acum, vreo 4 şi mai am de făcut. Asta e ţara în care trăim noi. O mizerie.”

Aproximativ 262 de mii de oameni s-au plâns, anul trecut, de relaţia cu casele de pensii. Vorbim despre numărul total al petiţiilor care vizează neînţelegeri, sesizări, nemulţumiri. O cifră mare, care ne-a determinat şi pe noi să le monitorizăm activitatea.

În timpul petrecut în câteva sedii, echipa de la Inspectorul Pro a surprins chiar şi un gest care NU ar fi trebuit să aibă loc într-o instituţie respectabilă a statului român. O doamnă pare că îi oferă atenţii funcţionarei, ca să fie sigură că dosarul ei va avea parte de o rezolvare rapidă.

Femeie: ”Staţi să vă dau ceva pentru…”

Funcționară: ”Nu trebuia.”

Femeie: ”Foarte bine! Sănătate!”

Raluca Maniță, reporter Inspectorul Pro: ”Era cadou?”

Femeie: ”Sacoşa, da! Să recalculeze mai bine, să-ţi facă o pensie bună, frumoasă!”

Reprezentanţii Casei de Pensii Bucureşti susţin că nu s-au mai confruntat niciodată cu o asemenea situaţie. După ce au vizionat imaginile, care surprind gestul nefiresc, au demarat o anchetă.

Nicoleta Olteanu, șef birou comunicare și relații publice, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti: ”Faţă de cele sesizate de domniile dumneavoastră, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti a dispus demararea unei proceduri interne în scopul verificării şi analizării celor semnalate.”

Dacă va fi găsit vinovat, funcţionarul care pare că a primit un cadou riscă să-şi piardă locul de muncă.

Nicoleta Olteanu: ”În situația în care în urma cercetării disciplinare se constată că s-a săvârşit cu intenţie şi cu vinovăţie o abatere disciplinară, exista prevederile legii 188/1999 - Statutul Funcţionarului Public - care prevede exact sancţiunile aplicabile în această situaţie în funcţie de gravitatea faptei săvârşite. De la mustrare până la desfacerea contractului de muncă.”

Altfel, neglijența şi legislaţia încâlcită sunt, în egală măsură, vinovate pentru erorile şi pensiile calculate greşit.

Este şi cazul domnului Gheorghe, care s-a plimbat 2 ani la rând, de la o instituţie la alta, ca să-şi facă dreptate. Şi tot nu a reuşit.

Gheorghe: ”Nu îmi acordă grupa de muncă, nu aveam grupă, ore suplimentare, ore de noapte, spor, condiţii deosebit de grele.”

Casa de Pensii nu i-a dat câştig de cauză. Aşa că a dat în judecată statul. O altă provocare.

Într-un final, calvarul lui a arătat aşa: drumuri la Casa de Pensii - pentru depunerea dosarului de recalculare. Timp pierdut la avocat, după ce i-a fost respinsă cererea. Zile întregi petrecute la fostele sale locuri de muncă - în Bucureşti şi Ploieşti - pentru procurarea documentelor doveditoare a contribuţiilor făcute către stat.

Gheorghe: ”Mi-au spus la celelalte întrerprinderi la care am lucrat, că am lucrat la mai multe. ”Domnule nu mai, s-a desfiinţat arhiva!” Am fost la ei şi n-am rezolvat nimic.”

După 1 an de judecată - în care s-a războit cu 3 instituţii - sentinţa i-a fost favorabilă. Împreună cu echipa de la Inspectorul Pro, domnul Gheorghe a reluat traseul birocratic. De această dată, ca să înştiinţeze statul de victoria obţinută în instanţă.

Gheorghe: ”Am alergat să ştiţi. De doi ani de zile! Să dea domnu să fie cu folos! Când primesc răspunsul?”

Funcționar: ”Răspunsul la... nu ştiu să vă spun. La anul.”

La Anul... se rezolvă toate.

Reporter: ”Doamna de la ghişeu i-a spus să vină la anul.”

Nicoleta Olteanu: ”Nu cred că s-au întâmplat astfel de lucruri. Ceea ce pot să vă precizez e ca o hotărâre definitivă şi irevocabilă se pune în executare cu prioritate.”

Vom urmări dacă va fi aşa, devreme ce programul cu publicul - la ghişeele pentru recalcularea pensiilor - e doar lunea şi joia.

Situaţia nu e deloc minunată. O confirmă sincer şi unii dintre angajaţii caselor de pensii.

Angajat, filmat cu camera ascunsă: ”Noi n-avem cu cine să lucrăm şi tot aşa. Că au plecat mulţi. Au plecat la alte instituţii mai bine plătite.”

Nu doar funcţionarii lipsesc, ci şi birourile de informare. Iată ce se întâmplă în momentul în care oricine vrea să obţină o lămurire: angajaţii statului sunt opriţi, clipă de clipă, de cei care nu au habar pe ce traseu birocratic să pornească. Şi astfel, lipsa de documentare dublează timpul pierdut la ghişee.

Vorbim, aşadar, despre erori umane, formule de calcul greoaie, inexistenta ghişeelor de informare, dar şi lipsa funcţionarilor. Toate compun tabloul nefiresc al rezolvării unui dosar de pensie.

Nicoleta Olteanu: ”Avem un mare deficit de personal la acest moment. Acesta este motivul pentru care sunt cozi atât de mari.”

Numai la Casa de Pensii Bucureşti au fost înregistrate, anul trecut, peste 11 mii de dosare de recalculare. Iar în toată ţara, de la începutul anului 2017 şi până în septembire anul acesta, aproape 700 de mii de oameni s-au considerat nedreptăţiţi.