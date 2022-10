Cu poza lui Dragnea la loc de cinste, primăriile din Teleorman vor să atragă fonduri cu acte luate de-a gata

Planurile sunt întocmite la modul general de anumite firme, iar primarii doar le plătesc în loc să le gândească în funcție de nevoile localităților.

Inspectorul Pro a filmat în zonele unde s-au înregistrat nereguli și a aflat că există deja plângeri depuse la DNA. Unul dintre primari a schimbat documentul după filmare, însă nici acesta nu este original.

Bani publici aruncați pe vorbe goale! În mai multe zone din țară există strategii de dezvoltare locală trase la indigo care îmbogățesc anumite firme - potrivit unor foști reprezentanți ai Guvernului.

Reglementările în vigoare obligă, ce-i drept, primarii să prezinte astfel de planuri atunci când accesează fonduri europene sau guvernamentale. Doar că edilii ar trebui să apeleze la consultanți care să țină cont de problemele oamenilor și nu să arunce mii de euro pe drafturi pline de generalități.

Inspectorul Pro a mers în Teleorman pe urmele unor firme care au încasat bani pe vorbe-n vânt, de la mai multe primarii.

”Viceprimar: Dacă scrie acolo concret și nu facem nimic, pe cine încălzește? Scrie, cum ziceți dvs… Scrie… Sustenabilitate aia… facem…

Reporter: Atunci de ce ați dat banii pe această strategie?

Viceprimar: Așa s-a cerut la momentul respectiv.

Reporter: Ați făcut ca să bifați sau cum ați făcut?

Primar: Ca să o avem!”.

Suntem în Poroschia, o comună lipită de Alexandria, reședința de județ. Domnul din imagine, elegant, îmbrăcat la costum, este Iulian Badea, primar în această localitate de 20 de ani. Pe tot parcursul interviului a purtat ochelari de soare. Inclusiv în biroul primăriei, în biserică și la grădinița unde am fost invitați.

Zona bisericii și cea din fața primăriei sunt singurele aranjate. Există gazon udat de aspersoare, coșuri de gunoi și e curat.

Imaginea este într-un mare contrast cu sărăcia din localitate. Comuna pe care o conduce de 5 mandate are doar o parte dintre străzi asfaltate. Restul sunt ulițe cu pământ. Numai în centru a reușit să facă trotuare, iar grădiniță cu program prelungit este renovată pe jumătate.

”Reporter: Ușile acestea sunt vechi. De când sunt?

Educatoare: Ohooo… Din '85. Și scaunele la fel… Ia uitați…

Primarul: Dvs. vedeți numai ce-i rău. Avem și scaune noi”.

Edilul recunoaște deschis că, în 20 de ani, nu a atras niciun ban din fonduri europene. Și că tot ce a făcut s-a bazat pe sumele venite electoral de la Guvern și Consiliul Județean.

Strategii copiate cuvânt cu cuvânt, inclusiv cu numele localității

Acum, Poroschia are și strategie de dezvoltare locală pentru perioada 2021 – 2027, obligatorie în cazul finanțărilor europene și naționale. Doar că în paginile ei am găsit referire la o altă localitate: Uda Clocociov, aflată la 72 de kilometri distanță.

”Reporter: De ce la pagina 3 și la alte pagini scrie despre comuna Uda – Clocociov?

Primar: Ce se întâmplă… Eu stiu că dvs. nu ați venit întâmplător aici… Ăștia, cei care fac strategiile, fac la mai multe comune și, la un moment dat, încurcă de mai apare și titlul de la Uda Clocociov… (zâmbește)”.

Am numărat de câte ori denumirea de Uda Clocociov apare în strategia de la Poroschia. De 34 de ori, semn că nu a fost o simplă greșeală.

Și e revoltător că nimeni nu a observat erorile, în condițiile în care documentul a fost supus aprobării în ședința consiliului local. Și a mai trecut și prin fața a 3 comisii de avizare, compuse din 13 funcționari.

”Reporter: N-ați citit-o înainte de aprobare?

Primar: N-am citit-o…Cum să n-o citesc??? Dar n-am… Când au adus-o ăștia, n-am mai citit-o, am zis că ei o verifică”.

Dosarul a fost depus la Prefectura Teleorman. Abia acolo au fost constatate greșelile. Fostul subprefect, Sergiu Iordan, este singurul care a verificat documentele.

Sergiu Iordan, fostul subprefect al județului Teleorman: ”Mi-a trezit atenția. Am solicitat altă strategie a comunei Purani. Și am rămas șocat când am văzut o altă strategie, identică, la nivel de cuvânt și virgule”.

Ulterior, actele au fost corectate. Primarul a anunțat prefectura că s-a produs o eroare. Ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Sergiu Iordan, fostul subprefect al județului Teleorman: ”În momentul în care ei doresc să acceseze fonduri europene sau să ceară la CJ, primesc punctaj, primesc pentru aceste strategii. Acesta este motivul pentru care nimeni nu se uită pe ele. Totuși, niște băieți deștepți sau mafia gulerelor albe au înțeles foarte bine lucrul acesta și vând aceste hârtii pe bani foarte mulți”.

Am mers și la Uda Clocociov, să lămurim de ce strategiile seamănă. Doamna Florica Bărbulescu este primăriță de 18 ani. În biroul ei sunt două fotografii cu Liviu Dragnea, așezate pe un mileu.

”Florica Bărbulescu: Uitați, îl am acolo!

Reporter: Am văzut că îl aveți pe Liviu Dragnea acolo… Cum de aveți fotografiile cu dânsul?”.

Administratorul firmei, despre documentele copy-paste: ”Vă spun că nu sunt copiate”

I-am arătat erorile din cele două strategii de dezvoltare locală.

”Reporter: Scrie la fel?

Florica Bărbulescu: Da…

Reporter: Cine după cine a copiat?

Florica Bărbulescu: Pe mine nu mă întrebați, eu v-am arătat ce am eu. Aici vedeți negru pe alb, scrie numai Uda Clocociov, în lucrarea mea”.

Deși doamna primar spune că strategia ei e bună, noi am găsit abia în finalul documentului date concrete despre localitatea pe care o conduce.

Firma care a conceput ambele strategii este aceeași. Și a încasat, numai de la aceste două primării, prin achiziție directă, 12.400 de euro. Administrator este un bărbat de 47 de ani, din Craiova. Are două societăți pe numele său și în alte două este asociat. Toate patru desfășoară contracte pe bani publici în județul Teleorman.

”Reporter: Dacă strategiile nu ar fi fost copiate și la o localitate, și la cealaltă, cum a fost posibil să se producă o astfel de greșeală?

Aurelian Mitroi, administratorul firmei: Nu știu cum ați intrat în posesia probei… Vă spun că nu sunt copiate. Ce pot să vă spun este că este structurată pe capitole, unele sunt generalități, dar nu avea cum să apară Uda la Poroschia… Nu are… Vă spun cu certitudine”.

Am cerut și părerea unui expert în accesarea de fonduri europene. Petru Luhan a fost membru în Comisia pentru Dezvoltare Regională. În ambele strategii a identificat probleme. Chiar și în capitolele care conțin așa numitele planuri concrete ale primarilor.

Dosar la DNA pentru strategiile copiate

Petru Luhan, expert în accesarea fondurilor europene: ”Mă uit la acest obiectiv, drumuri comunale, din această strategie îmi lipsește grupul tintă. Nu văd câți cetățeni ar putea beneficia de această investiție. Toate acestea trebuie să aibă o sursă de finanțare, un plan de activități cu termene concrete, ce obictiv, până când va realiza. Sunt detalii care… sau lipsa lor conduce la respingerea proiectelor. Au scris ceva pentru a justifica banii obținuți de la primărie”.

Ramona Țintea: ”Informații care se bat cap în cap am găsit în alte strategii. De exemplu, în cea de la Ciuperceni. Tocmai la capitolul LOCALIZARE TERITORIALA, vedem că apare numele altei localități, aflată în județul Arad. La capitolul dinamică antreprenorială, aflam că la Ciuperceni numărul oamenilor de afaceri ar fi în creștere. Însă, când vizualizăm graficul, vedem, din nou, că apare numele altei localități: Vitănești!”.

Direcția Națională Anticorupție cercetează acum cazul strategiilor copiate. Cu atât mai mult cu cât fenomenul s-a extins în toată țara, susțin surse guvernamentale.

Dacă ținem cont că există 3.228 de primării care ar trebui să întocmească astfel de planuri de dezvoltare și că firmele percep în medie 30.000 de lei pentru o lucrare rezultă că în întreaga țară suma cheltuită pe aceste strategii ar putea depăși 95 de milioane de lei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 17-10-2022 19:49