CAMERA ASCUNSĂ. Viața bătrânilor internați în cămine. Legați de pat și ignorați de ”îngrijitori”

România nu are cămine pentru bătrâni, ci mai degrabă hoteluri terminale pentru vârstnicii lipsiţi de ajutor

Fără îngrijire medicală de specialitate şi condiţii minime de igienă, multe dintre azilurile private fac mai mult rău decât bine.

Potrivit unui raport oficial, 50 la sută dintre centre nu respectă legea. În multe locuri, nu se administrează medicamente şi nu se ţine cont de regimul de hrană al vârstnicilor. Şi astfel, mii de bătrâni sunt puşi în pericol, deşi achita taxe foarte mari. Material filmat cu o cameră ascunsă de ''Inspectorul Pro''.

Un cămin de bătrâni din două funcţionează ilegal potrivit ultimului raport al autorităţilor. Oamenii nu ştiu asta de vreme ce-şi lasa vârstnicii în grija lor pentru sume care ating uneori şi o mie de euro pe lună.

Vorbim despre reţeaua de aziluri private, pe care statul a scăpat-o complet din mână.

CAMERA ASCUNSĂ:

Reporter: "Îi mai legaţi?"

Angajat cămin: "Să nu-şi rupă pampersul"

Reporter: "Nu ţineţi geamul deschis? E cam închis aerul.."

Angajată cămin: "Sunt doamnele mai friguroase"

Centrele s-au deschis pe măsură ce autorităţile au demonstrat că nu pot avea grijă de vârstnicii fără ajutor.

De cele mai multe ori, banii încasaţi uşor au primat. Şi astfel s-a ajuns la o explozie de spaţii mici, încropite în grabă, fără condiţii, fără asistenţa socială şi medicală de specialitate.

O doamnă a luat la rând 5 aziluri private ca să găsească un loc potrivit pentru mama ei, bolnavă de Alzheimer. Dezamăgirea a fost fără margini.

O echipă de la Inspectorul Pro a însoţit-o.

În primul cămin vizitat bătrânii stau în camere întunecoase. Condiţiile nu justifică tariful.

CAMERA ASCUNSĂ:

Angajată cămin: "Se plăteşte la momentul internării pentru o lună în avans "

Femeie: "Cât e?"

Angajată cămin: "2200 fără pampers, 2500 varianta cu pampers ..."

În alte cămine, bătrânii stau mai mult în pat. Asta deşi tarifele ajung, în unele cazuri, la 4 mii de lei pe lună.

CAMERA ASCUNSĂ:

Angajată cămin privat: "Trebuie să fie supravegheaţi. Momentan nu avem, au intrat fetele în concediu .. normal ar fi să fim 3 pe zi şi 2 pe noapte .. că a treia persoană să-i ridice să-i ducă pe terasă, dar vedeţi, e linişte ..la ora asta şi zi şi noapte e linişte ..fiecare e în lumea lui".

Azilurile vizitate de noi NU au licenţa de funcţionare - potrivit legii nr. 197 din 2012. Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială nu a crezut iniţial acest lucru. Şefa agenţiei, Lăcrămioara Corcheș, a verificat în teren informaţiile noastre şi a ajuns la acelaşi rezultat.

Reporter "Inspectorul Pro": "O să mergeţi să le controlaţi.."

Lăcrămioara Corcheș, ANPIS: "Da, sigur, am făcut deja copie..Astea sunt cele mai ţintite, e important că ne-aţi dat adresa".

Lăcrămioara Corcheș, ANPIS: "Niciunul nu are licenţa de funcţionare şi toate sunt în monitorizare. Este răspunderea celor care-şi duc acolo beneficiarii, dar statul, atenţie, statul îi controlează".

Reprezentanţii căminelor private au transmis că se află sub monitorizarea inspecţiei sociale. Şi că au termene clare - stabilite de autorităţi - pentru remedierea neconformităţilor. Unii pretind ca dosarele pentru obţinerea licenţei de funcţionare, le-au fost respinse pe motiv că nu deţin autorizaţie de incendiu.

Ultimul raport făcut de A.N.P.I.S. - la nivel naţional - confirmă însă mari nereguli. În jumătate din centre, nu se fac îngrijiri medicale de bază, nu se respectă regimul dietetic şi nu se administrează medicamente - toate acestea punând în situaţii de risc aproape 3000 de bătrâni.

Mai mult, lipsa spaţiului vital, mizeria existentă şi neglijarea vârstnicilor - până la apariţia escarelor - compun tabloul trist al azilurilor private. Fapt susţinut şi de preşedintele Asociaţiei Directorilor Instituţiilor pentru Vârstnici.

Cerasela Măciuca, preşedintele Asociaţiei Directorilor Instituţiilor pentru Vârstnici: "Noi deschidem căminele ca buticurile după 89 la orice colţ de stradă, într-o casă care n-are o funcţionalitate. Oricine poate deschide un cămin, nu există o legislaţie clară. Acolo lucrezi cu oamenii, poţi să faci bine sau poţi să omori oamenii."

Aşa s-a întâmplat la Brăila, unde autorităţile au deschis dosar penal după ce familia unui bătrân, care a murit, a acuzat căminul privat Sfântul Dumitru ca acesta nu a fost îngrijit corespunzător.

Nelu Vodă, fiul bătrânului decedat: "A mers pe picioarele lui, chiar infirmierele l-au preluat. Ulterior am aflat că avea nişte escare" .

Cristea Getuța, asistent social căminul Sf. Dumitru, Brăila: "Domnul Vodă, care a dat o declaraţie când a fost internat, în care era conştient că starea de sănătate a lui se va declara, deteriora e completată, citită, semnată."

Dana Maria Neculai, avocatul familiei: "Nu e vorba doar de neglijenţă în serviciu. Am sesizat purtarea abuzivă, abuzul în serviciu".

Lăcrămioara Corcheș, ANPIS: "S-a luat măsura retragerii acreditarii pentru că per total.. nu era un singur centru defect, mai multe, s-a retras acreditarea în totalitatea şi ne-a dat în judecat. Nu mai are acreditare ..dar ne a dat în judecată . Deci prin urmare eu cu inspecţia nu pot să-i zic: nu mai funcţiona!, pentru că el are acreditare din perspectiva legii până se termină procesul".

În România există doar 234 de aziluri private cu licenţă de funcţionare. În ultimul raport - realizat la nivel naţional - Inspecţia Socială a depistat încă 246 de cămine care funcţionau fără licenţă. În prezent, doar 43 dintre acestea au obţinut o licenţă provizorie. Celelalte sunt în monitorizarea statului.

Lăcrămioara Corcheș, ANPIS: "Mi se pare foarte grav şi consider că pot mai fi şi alţii. Nu suntem infailibli, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră să ne mai sesizaţi astfel de situaţii care nouă ne au scăpat ..."

Reporter "Inspectorul Pro": "Pe câţi i-aţi închis?"

Lăcrămioara Corcheș, ANPIS: "Am închis 10, dacă îmi amintesc. Măsură de închidere se ia când viaţa beneficiarilor era pusă în pericol".

Reporter "Inspectorul Pro": "Dumneavoastră, directoare la ANPIS, aveţi părinţi, i-aţi duce într-un centru fără autorizaţie?" Lăcrămioara Corcheș, ANPIS: "Eu am informaţia necesară şi nu i-aş duce.."

Reporter "Inspectorul Pro": "Și atunci de ce-i lăsaţi?"

Lăcrămioara Corcheș, ANPIS: "Pentru că nu pot să-i iau pe toţi acasă"

Reporter "Inspectorul Pro": "De ce lăsaţi aceste centre să funcţioneze?"

Lăcrămioara Corcheș, ANPIS: "Nu le las eu să funcţioneze întelegeți...a închide e foarte uşor. Ce facem cu oamenii?

Pe noi ne interesează oamenii în ţara asta sau să punem lacăt pe uşă?"

Potrivit legii, cei care doresc să înfiinţeze un cămin trimit o cerere de acreditare la Ministerul Muncii, însoţită de fişa de autoevaluare. Acreditarea serviciilor sociale se acorda provizoriu, pe un an. Şi abia apoi, după ce se face evaluarea din teren, se eliberează licenţa de funcţionare pe 5 ani.

Cerasela Măciucă, preşedintele Asociaţiei Directorilor Instituţiilor pentru Vârstnici: "Autorizațiile se dau cum se Cer. Mulţi îşi autorizaeza secţii separate şi folosesc centrul sub altă formă".

Lăcrămioara Corcheș, ANPIS: "NU GARANTEAZĂ statul prin noi, nu garantează că acolo se întâmplă lucruri de calitate şi în care siguranţa beneficiarilor este asigurată la un anumit nivel"

În România sunt acum 2300 de vârstnici care au nevoie de un loc într-un azil. Iar fenomenul de îmbătrânire continuă.

Populaţia de peste 65 de ani a depăşit cu 350 de mii de persoane populaţia tânără, de până în 14 ani. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, ţara noastră are, în prezent, peste 3,6 milioane de oameni în vârstă.