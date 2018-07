Viața într-un apartament de la demisol, construit de liderul unui clan interlop: fără lumină, igrasie și inundații

Pro TV

Visul imobiliar a mii de români s-a transformat într-un coşmar după ce s-au trezit captivi, la câţiva metri sub pământ, în apartamente noi care se inundă la prima ploaie mai puternică.

Izolate prost, fără lumină, cu apă care refulează din toalete, locuinţele de la demisol au căzut pradă igrasiei, care mușcă fără milă din pereţi. Arhitecţii spun că dacă dezvoltatorii ar acorda atenţia cuvenită hidroizolaţiei, ventilaţiei şi canalizării, demisolul ar putea fi un excelent spaţiu de locuit.

Visul imobiliar a sute de mii de români a fost îngropat sub pământ de veniturile modeste şi greutăţile financiare. Şi-au asumat traiul într-un apartament la demisol, dar nu s-au gândit că vor ajunge bătaia de joc a aşa-zişilor dezvoltatori care, după spusele arhitecţilor, fac greşeli mari atunci când construiesc.

Florin Enache, arhitect: „Acest compromis devine cu atât mai mare cu cât nu sunt controlate aspectele tehnice care ar trebui să fie în regulă: o minimă lumină naturală, o hidroizolaţie. Începe să revină şi problema cu canalizările care refulează şi subsolurile, demisolurile care se inundă."

Renata Corbu şi-a dat toţi banii, 23.000 de euro, pe un apartament în blocul Alegra din Popeşti Leordeni. S-a mutat în 2015, iar problemele au apărut un an mai târziu. La fiecare ploaie mai puternică, apa îi iese pur şi simplu prin pereţi şi podea.

Renata Corbu: „Prima dată iese în bucătărie, pe urmă iese lângă hazna şi apoi iese de la WC. Totul este ca o ţărână şi cu un miros groaznic. Deci nu am cuvinte ce urât miroase."

Igrasie este peste tot. Aproape zilnic, femeia spală pereţii cu tot felul de soluţii, dar în zadar. Au crescut chiar şi ciuperci într-un colţ al camerei.

Gura de canalizare a blocului, care are două scări, este chiar în faţa geamului femeii. Ea crede că problemele sunt de la hidroizolaţia necorespunzătoare. Investitorul nici nu vrea să audă de reparaţii, iar proprietara, cu un salariu de 650 de lei, nu îşi permite să îl dea în judecată.

Renata Corbu: „Am vorbit cu dezvoltatorul şi a zis că nu îl interesează. Că de ce am cumpărat la demisol? Ne ştie numerele de telefon, nu mai răspunde."

Robert Florin Nica este unul dintre dezvoltatori. A intrat în atenţia opiniei publice ca unul dintre liderii „clanului sportivilor”, o grupare infracţională importantă din Bucureşti şi Ilfov. A fost condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la tentativă de jaf.

Numele lui Robert Florin Nica apare pe mai multe autorizaţii de construire emise în Popeşti Leordeni. Este unul dintre cei care au construit blocul Alegra. A fost dat în judecată de mai mulţi proprietari.

Robert Florin Nica: „Doamnă, eu am fost plecat din țară când s-a construit blocul ăla. L-au construit asociații mei. Noi lucrăm cu aceeași firmă întotdeauna, de 10-12 ani. Aruncă în toaletă pulpe de pui, toate prostiile. Noi le oferim garanție doi ani de zile. Blocul ăla e făcut de 4-5 ani. N-am avut nicio problemă până acum.”

Reporter: „Oamenii au acolo probleme din 2016.”

Robert Florin Nica: „Duceți-vă dumneavoastră și ajutați-i!”

Reporter: „Ați fost acolo și ați văzut ce igrasie au oamenii?”

Robert Florin Nica: „Dacă țin centrala închisă.Dumneavoastră dacă opriți centrala n-aveți igrasie?”

Reporter: „Să țin centrala deschisă acum, în timpul verii?”

Robert Florin Nica: „Nu în timpul verii. În timpul iernii!”

Reporter: „Eu vorbesc de igrasia care este acum la demisol.”

Robert Florin Nica: „Ce treabă am eu, doamnă? Cu ce persoane ați stat de vorbă? Cu cele care mi-au făcut 40 de plângeri? Eu am construit conform planului, milimetric, nu am nicio problemă.”

Cei care vor să locuiască la demisol trebuie să fie atenți la detalii. Lumina naturală este un element esenţial pentru menţinerea sănătăţii şi echilibrului psihic.

Măsurătorile realizate de un specialist de la Universitatea Tehnică de Construcţii relevă câtă lumină este, la orele prânzului, în apartamentul din Popeşti Leordeni.

Tiberiu Cătălina: „Valorile în această încăpere sunt valori de 10-12 lucşi, valori scăzute, ceea ce evident înseamnă un consum la întreţinere mai mare. La etajele superioare vom avea valori de 7-8 ori mai mari."

Prin lege, dezvoltatorul este obligat să asigure minim o oră şi jumătate de soare pe zi. În caz contrar, amenzile sunt între 1.500 şi 3.000 de lei pentru persoanele fizice. Şi între 5.000 şi 10.000 de lei pentru persoanele juridice.

Ţineţi minte: sunetele exterioare ajung mai repede într-o locuinţă aflată la demisol. În timpul zilei, nu ar trebui să se înregistreze afară mai mult de 50 de decibeli.

Expert: „În momentul de față, avem un volum de zgomot exterior de aproximativ 75-80 de decibili. 85-86 de decibeli, ceea ce înseamnă un nivel de zgomot foarte mare la nivelul faţadei."

Iar în interior, nivelul de zgomot ar trebui să fie de maximum 35 de decibeli, cu fereastra închisă.

Expert: „Acum avem 55-57 de decibeli şi fereastra este foarte puţin deschisă. Cu fereastra închisă avem undeva la 45 de decibeli. Norma ar trebui să fie 35 de decibeli."

Într-un astfel de apartament în care problema calităţii aerului este într-adevăr una serioasă, oamenii ar trebui să stea cu geamurile deschise, ceea ce înseamnă o poluare fonică exagerată cu valori de peste 57, chiar 58 de decibeli. În mod normal, într-un astfel de dormitor, pe timpul nopţii nu ar trebui să fie mai mult de 20 de decibel pentru un somn liniştit.

Specialiştii vin cu o soluţie de compromis pentru demisoluri: un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură. Costă maximum 400 de euro pentru fiecare cameră şi se montează direct pe faţada clădirii.

Tiberiu Cătălina: „Are avantajul că este un sistem cu recuperare de căldură, ceea ce înseamnă o eficienţă energetică scăzută şi înseamnă un debit de aer proaspăt contant pe toată perioada zilei. "

Altfel, oamenii trebuie să acorde mare atenţie şi la reţeaua de canalizare: o altă capcană a apartamentelor la demisol. Primăriile acordă autorizaţiile de construire în valuri, chiar dacă infrastructura este subdimensionată. Şi cum mulţi investitori nu construiesc canalizarea conform autorizaţiilor, rezultatul este previzibil.

Locatar: „ În total, în apartamentul meu au fost 23 de inundaţii în patru ani."

Nu o dată s-a întâmplat ca dezvoltatorii din Bucureşti să susţină că problemele sunt din cauza Apa Nova, serviciul public de canalizare. Reprezentanţii societăţii îi contrazic. Locurile de parcare sunt de asemenea o altă mare problemă, atunci când vă mutaţi într-un apartament la demisol. Oamenii riscă să se trezească cu o maşină parcată chiar lângă geam.

Femeie: „Las aceste draperii tot timpul jos. Gazul de eşapament e tot la mine în casă."

Conform unui ordin al Ministerului Sănătăţii, parcările nu pot fi amenajate la o distanţă mai mică de cinci metri faţă de ferestrele camerelor de locuit. Dezvoltatorii ignoră această normă, iar autorităţile nu iau nicio măsură.

O tânără care a cumpărat un apartament la demisol în Sectorul 5 are geamurile blocate de maşinile vecinilor. A făcut sesizări la autorităţi, primăria a constatat că autoturismele sunt parcate ilegal, dar cam atât. Amenzile merg, în acest caz, până la 3.000 de lei pentru persoanele fizice şi până la 10.000 de lei pentru cele juridice.

Tânără: „Nu există nicio lege care să te apere am făcut sesizări la o grămadă de instituţii.”

Reporter: „Cum vă simţiţi în tot acest tăvălug?”

Tânără: „Neajutorată, fără speranţă.”

Reporter: „Cum vi s-a părut reacţia autorităţilor?”

Tânără: „Nepăsătoare."

Cum piaţa imobiliară pare a fi la cheremul unor investitori prea puţin controlaţi, oamenii trebuie să țină cont că ceea ce pare a fi acum o afacere bună, în viitor îi poate costa scump.

