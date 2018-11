Bloc nou din Capitală, demolat pe cheltuiala proprietarului. Cum au reuşit vecinii să-l oblige

Primul bloc din Bucureşti cu decizie definitivă de demolare va fi dat jos pe cheltuiala proprietarului, iar operaţiunea a început deja.

Este o victorie în instanţă a vecinilor împotriva dezvoltatorului. Dar şi un act de normalitate pe o piaţă imobiliară în care fiecare face ce vrea. Investitorul spune că se va judeca, la rândul său, cu primăria sectorului 5, care l-a lăsat să construiască. Totul a pornit din revolta oamenilor, nu din vigilenta autorităţilor. Urmăriţi o anchetă realizată de Inspectorul Pro.

Acest bloc cu patru etaje şi mansarda a răsărit, în urmă cu 6 ani, pe un teren retrocedat din sectorul 5 al Capitalei. Adresă: intrarea Giurgiului numărul 23. Nu respectă distanţa între construcţii - care trebuie să fie cel puţin jumătate din înălţimea noului imobil. Iar controalele autorităţilor au scos la iveală că dezvoltatorul a încălcat autorizaţia de construire dar şi că primăria a eliberat-o fără să respecte normele în domeniu.

În baza acestor abateri, disciplina de stat în construcţii din cadrul primăriei sectorului 5 a sistat lucrările în 2012. Însă doar pe hârtie, pentru că dezvoltatorul a continuat construcţia. S-a oprit doi ani mai târziu când asociaţia de proprietari l-a dat în judecată. Luminiţa Sandru este preşedinta asociaţiei.

Luminiţa Sandru povesteşte: "A fost un calvar viaţa noastră. În blocul din spate ne-au adus rromi cu toată şatra începând de la căruţe, cai. Aveam manele până la 4 dimineaţa, ne făceau grătare în care puneau peturi. Adusese inclusiv cocoşi la mansardă, aveam cocoşi, găini, bibilici"

Constructorul este Silviu Bălţăteanu, proprietarul unui lanţ de saloane de înfrumuseţare din Bucureşti. "Aveau geamuri, aveau uşi, am încheiat contract de comodat cu ei", spune acesta.

Locatarii nu s-au lăsat intimidaţi şi au continuat acţiunea în instanţă. Cinci ani a durat procesul la finalul căruia judecătorii au decis anularea autorizaţiei de construire, desfiinţarea lucrărilor realizate şi aducerea terenului la starea iniţială. Demolarea a căzut în sarcina dezvoltatorului. Iniţial, acesta a refuzat să o facă. Dar asociaţia de proprietari a găsit şi pentru asta o soluţie.

"Atunci am fost din nou în instanţă şi am cerut încuviinţarea instanţei de a demola asociaţia clădirea pe cheltuiala lui pentru că decizia definitive de anulare a autorizaţiei spune clar că bălţăteanu silviu trebuie să demoleze pe cheltuiala această clădire. Şi atunci instanţă ne-a încuviinţat nouă demolarea noi pasul următor a fost să îi punem sechestru pe toate bunurile şi am găsit ceva bunuri", spune Luminiţa Sandru.

Încolţit, constructorul a decis să demoleze clădirea. Cu o firmă aleasă de el. Demolarea trebuie să se termine până în martie şi costa 70 mii de euro. Silviu Bălţăteanu spune că se va îndrepta, pentru recuperarea costurilor demolării, către primăria sectorului 5, care i-a acordat autorizaţia de construire.

"Instanţa s-a pronunţat ca autorizaţia este dată nelegal. Eu nu ştiu ce înseamnă nelegală. Avocaţii mei cât şi instanţa spun că culpa este comună. Problema este că eu nu văd unde este culpa mea odată ce mă duc cu un act la primărie şi spun că vreau să construiesc 20-12 etaje şi ei pot spune „poţi să construieşti 2 sau 3”. Eu construiesc cât mi-au dat în autorizaţie: patru etaje. Unde este culpa mea comună?"

Silviu Bălţăteanu spune însă că după ce va demola blocul, va cere Primăriei autorizaţie de construire pentru unul nou. Dar de data aceasta se va opri la două etaje. Pe numele constructorului există şi un dosar de urmărire penală pentru continuarea executării lucrărilor după ce s-a dispos oprirea lor. În acelaşi dosar mai sunt cercetate şi două foste angajate ale Primăriei Sectorului 5, pentru abuz în serviciu. Dar toate aceste acţiuni - civile şi penale - sunt meritul locatarilor care au depus zeci de sesizări şi au iniţiat acţiuni în instanţă.

Luminiţa Sandru: "Ştii care e treaba? Trebuie să intri în ei, să insişti. S-a săturat de mine. S-au săturat toţi. Nu îţi exagerez, cred că sunt peste 10 mii dfe hârtii. Păi inchipuiesteti că m-am luat cu primăria sectorului 4, cu primăria 5, cu primăria Capitalei, cu prefectura, cu poliţia, cu parchetele cu DNA-ul"

Hilar este că în paralel cu proprietarii, şi Inspectoratul de Stat în Construcţii a dat în judecată dezvoltatorul şi a câştigat demolarea aceluiaşi bloc. Însă decizia nu a fost pusă în practică de primăria sectorului 5, aşa cum este legal. Autorităţile s-au mulţumit doar să îi trimită dezvoltatorului nişte notificări. Şi nu s-a întâmplat nimic.

În alte ţări, legile din construcţii nu sunt însă … orientative. În Luxembourg, de exemplu, un bloc de locuinţe a fost demolat de autorităţi imediat după finalizare, pentru că era cu un metru mai înalt decât planurile iniţiale.

La noi, inspectorii ISC şi cei de la disciplină de stat în construcţii din primării sunt cei care ar trebui să facă ordine în acest domeniu, dar de multe ori sunt depăşiţi de situaţie. Aşadar, în lipsa implicării autorităţilor, oamenii nu au de ales şi trebuie să lupte pentru drepturile lor. Iar blocul de pe Intrarea Giurgiului numărul 23 rămâne un exemplu de urmat.

