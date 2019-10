Urmările dezastrului din Colectiv, la 4 ani după tragedie. Mărturie din infern: "Toți plângeam și strigam"

După patru ani dureroşi scurşi de la cea mai mare tragedie care a îndoliat România, autorităţile au permis vineri accesul în clubul ''Colectiv''.

Țara întreagă poate vedea acum urmările acelui dezastru şi locul din care au plecat spre moarte 64 de tineri nevinovați. Cei ce au suferit acolo şi rudele celor care au pierit îşi doresc ca justiţia să îndrepte măcar parţial cele întâmplate, şi nu în ultimul rând ca responsabilii să plătească pentru răul făcut.

Beznă, exact ca în ultimele clipele ale acelui coşmar de acum 4 ani, un pahar pe o masă arsă, o sticlă, pe o alta meniurile topite pe bar, pereţii înnegriţi de fum şi o linişte de mormânt. Liniştea a domnit până astăzi în spaţiul în care timpul s-a oprit în acea noapte fatidică de 30 octombrie 2015.

Cosmin Stan: "Pe scena pe care concerta trupa Goodbye to Gravity, urmările dezastrului sunt încă foarte foarte vizibile şi te copleşesc pur şi simplu. Dintre cei cinci membri ai trupei doar unul a supravieţuit în condiţiile în care exact lângă scena se afla ieşirea de urgenţă care era închisă, aşa cum este şi acum şi în condiţiile în care aceeaşi scenă se afla la doar câţiva metri de intrarea principală".

Cristian Matei: "M-am gândit că o să mor şi nu o să mai ies de acolo"

Cristian Matei, colegul nostru, a fost atunci, acolo. A supravieţuit, dar au urmat luni de chin din cauza arsurilor îngrozitoare. "Mumu" a fost transferat în Israel şi a avut puterea să se agaţe de viaţă şi să n-o mai lase să-i scape.

Cristian Matei "Mumu", editor Știrilor Pro TV: "Mă aflam aproape de scenă, cum te uiţi la scenă în partea dreaptă, la unul dintre stâlpi. Era oarecum aglomerat, nu foarte mult, la stâlpul acela puteam să fiu oarecum ferit. Am văzut pe diagonală momentul respectiv, cu scânteile acelea care au ajuns pe stâlp, destul de aproape de mine. La început erau mici, negândindu-mă nicio secundă că uşa de acces, de exemplu, se deschide în interior, şi nu în interior, că brusc, în câteva secunde, totul va lua foc acolo şi lumea se va panica. Eram ferm convins că cineva va reuşi să stingă focul, dar nu".

Deşi imaginile sunt răscolitoare, "Mumu" crede că era absolut necesar ca România să vadă urmările dezastrului. Şi mai ştie că nu va uita niciodată acele clipe.

Cristian Matei "Mumu": "Am ajuns spre ieşire, am fost blocat de acea mare de oameni tineri care plângeau şi urlau şi încercau să iasă. Nu am putut să mă mai mişc, au avut loc suflul acela de explozie, focul acela care mi-a ars mâna dreptă, cu tot cu telefon, şi capul, după care s-a făcut beznă totală şi un fum foarte dens, acela a fost momentul cel mai greu pentru mine, pentru că m-am gândit că o să mor şi nu o să mai ies de acolo. Nu mai puteam să respir, aveam arsuri, nu vedeam nimic, lumea plângea în jurul meu şi era o panică generală. Toată lumea striga, eu strigam, încet-încet, am reuşit să-mi trag un picior".

Cosmin Stan: "Aceste loc a fost efectiv o capcană, practic aici sunt băile şi foarte mulţi dintre cei care s-au refugiat în această zonă, au venit aici să se adăpostească în aceste bai. Gândiţi-vă că aici, în acele momente, temperatura a crescut de câteva sute de ori, acesta a fost practic locul unde au murit foarte mulţi oameni din cauza temperaturilor ridicate şi din cauza substanţelor chimice inhalate".

Buretele de antifonare de pe stâlpii din fata scenei şi de pe tavan a ars rapid şi a transformat clubul într-un iad.

Cosmin Stan: "Imaginaţi-vă că lumea ar pleca de aici să încerce să ajungă către ieşire. Evident că e haos, e beznă, ceea ce se întâmplă şi acum, bezna, şi nici nu mai vezi efectiv pe unde mergi. Nu mai ştii în ce direcţie s-o apuci"

Am măsurat, exact din acest loc sunt fix 25 de paşi până la ieşirea aceea, care a fost neîncăpătoare.

Cristian Matei "Mumu", editor Știrilor Pro TV: "Toată lumea era blocată, ca un ghem de oameni, ca o minge de oameni, aşa simţeam, deşi nu vedeam absolut nimic, oameni căzuţi, unii peste alţii, şi eu, la picioarele mele, erau nişte corpuri şi asta a fost şi mai greu"

Cosmin Stan: "În acele clipe de groază, clubul practic s-a transformat într-un cuptor, iată plafonul din scânduri care s-a prăbuşit aici pe partea din spate. Imaginaţi-vă ce temperaturi erau aici în incintă".

Raed Arafat, reacție după apariția imaginilor

Uşile clubului s-au deschis la o zi după ce imagini cutremurătoare filmate de pompieri au ajuns pentru prima dată în atenţia opiniei publice. 4 ani nu a ştiut nimeni de ele. Raed Arafat, şeful departamentului pentru situaţii de urgenţă şi atunci şi acum, spune că va da lămuriri abia după alegerile prezidenţiale.

Raed Arafat: ''Având în vedere că se apropie comemorarea Colectiv, dar şi faptul că se desfăşoară procesul electoral pentru alegerea preşedintelui României, consider că punctul meu de vedere este bine să fie prezentat după aceste evenimente. Eventualele ieşiri publice din partea mea în aceste zile nu vor face decât să aducă un element perturbator acestor momente.''

După publicarea filmului de către jurnaliştii de la Libertatea, la nivelul conducerii Parchetului General a fost o şedinţă furtunoasă, în cadrul căreia s-a luat decizia ca procurorii militari să preia imaginile şi să demareze o anchetă proprie. Vizaţi vor fi cei de la ISU pentru posibile acuzaţii de abuz şi neglijenţa în serviciu, dar şi de ucidere şi vătămare corporală din culpă. Va fi, practic, cercetată intervenţia echipelor de salvare, dar şi modul în care acestea au acordat primul ajutor.

În urma tragediei de la Colectiv şi-au pierdut viaţa 64 de oameni, iar până acum nimeni nu a fost tras la răspundere. Deşi au trecut patru ani, procesul este încă în prima fază. Alte 16 victime încă îşi tratează arsurile grave la clinici din străinătate.