Bănicioiu, întrebat de un supraviețuitor Colectiv: ”De ce ne-ați lăsat să murim ca niște câini?”

Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a fost luat la rost, vineri, de un supraviețuitor al tragediei din clubul Colectiv, după ce politicianul a fost audiat ca martor într-un dosar legat evenimentele din 30 octombrie 2015.

Vineri, fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu a acceptat, în sfârșit, să dea declarații în fața procurorilor, în dosarul Colectiv. Deocamdată, în calitate de martor.

Bănicioiu a fost unul dintre cei care imediat după tragedia din clubul distrus de flăcări, în care au pierit atâția tineri, a susținut insistent că răniții pot fi tratați în spitalele din România.

Vineri, după ce a fost audiat, fostul ministru a fost abordat de Mihai Grecea, unul dintre supraviețuitorii tragediei, care l-a întrebat de ce i-a lăsat pe răniți să moară ”ca niște câini în spitale”.

Mihai Grecea: ”De ce ne-ați lăsat să murim ca niște câini în spitale?”

Nicolae Bănicioiu: ”Nu, nu v-am lăsat.”

Mihai Grecea: ”Păi cum nu? Au fost banii mai importanți? Miza politică?”

Nicolae Bănicioiu: ”Nu, nu, nu. Noi am spus din primul moment că asigurăm tot costul tratamentului.”

Mihai Grecea: ”Da, dar ați spus că nu avem nevie de nimic. Am urmărit bsolut toate materialele din media, le am! Le am, nu spuneți că nu..”

După ce fostul ministru al Sănătății a negat faptul că ar avea vreo responsabilitate pentru moartea a zeci de răniți în Colectiv în spitalele din România, tot el l-a invitat pe Grecea la ... o discuție, insistând că a făcut ”tot ce era omenește posibil”.

Nicolae Bănicioiu: ”Haideți să ne întâlnim și le discutăm pe fiecare.”

Mihai Grecea: ”Ne întâlnim. Cu presa de față, dacă vreți.”

Nicolae Bănicioiu: ”Când vreți dumneavoastră. Am făcut tot ceea ce era omenește posibil, credeți-mă. Și eu și doctorii. Nu acuzați salvatorii. Vorbiți și despre oamenii care au fost salvați.”

Mihai Grecea: ”Știați ce este în spitale! Ați fost ministru al Sănătății.”

Nicolae Bănicioiu: ”Nu eu am făcut spitale, eu am încercat să le repar. Gândiți-vă că noi am trimis afară toți pacienții, atuncea”.

Mihai Grecea: ”Când? După ziua a 7-a, a 8-a, când au început să moară?”

Nicolae Bănicioiu: ”Nu, când doctorii au decis. Cine decidea când pleacă pacientul afară?”

Mihai Grecea: ”Medicul, dar erați ministru al Sănătății”.

Nicolae Bănicioiu: ”Medicul. Ministrul nu putea să interfere în actul medical.”

Mihai Grecea: ”Dar știați că suntem în pericol, ca ministru. Haideți să discutăm.”

Fostul ministru al Sănătăţii a mai fost citat în acest dosar, însă el a refuzat în luna octombrie să se prezinte la audieri, avocatul Doru Viorel Ursu, care reprezintă familiile victimelor, declarând atunci că va cere aducerea lui Bănicioiu cu mandat.

În noiembrie 2015, la puţin timp după tragedia de la Colectiv, Nicolae Bănicioiu declara că autorităţile române nu au nevoie de ajutor din străinătate pentru a trata răniţii.

“Nu avem nevoie de nimic în acest moment. Medicii noştri pot gestiona situaţia. Din Franţa şi Germania, din foarte multe părţi, am primit astfel de solicitări. (...) Momentan, noi ne descurcăm foarte bine, iar medicii noştri pot face faţă cu brio oricărei situaţii”, declara Bănicioiu, ministru al Sănătăţii la acea vreme.