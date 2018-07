Un gamer s-a despărțit de o prezentatoare cu milioane de urmăritori ca să se joace Call of Duty. Cum arată femeia

Un gamer profesionist, a carui carieră se află pe o pantă descendentă, a anunțat ca s-a despărțit de iubita sa, Yanet Garcia, pentru a iși dedica timpul jocurilor video.

Tânărul Douglas 'FaZe Censor' Martin, în vârstă de 23 de ani, a făcut anunțul pe Youtube. El a precizat că s-a desparțit de Garcia, în vârstă de 26 de ani, pentru ca "nu are timpul necesar pentru a-l petrece cu o iubită". El a mai spus ca vrea sa se concentreze asupra jocului Call of Duty, spune The Sun

Fosta lui iubită, Yanet Garcia, care este o prezentatoare are 6.5 milioane de urmăritori pe Instagram.

