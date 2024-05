Trei români vor să răpună una dintre cele mai populare aplicații în toată lumea. Ideea cu care vor să dea lovitura

Aplicația Slide va concura cu Tinder și Bumble, două aplicații populare la nivel național și internațional privind întâlnirile romantice.

„Suntem conștienți că dating-ul online poate fi uneori o experiență frustrantă și nerealistă. Cu Slide, ne-am propus să schimbăm această percepție, oferind utilizatorilor noștri posibilitatea de a se conecta într-un mod mai autentic și mai potrivit. Români fiind, am decis să lansăm aplicatia pentru prima oară în România, unde vom confirma experiența superioară oferită utilizatorilor, ne vom adapta la feedback-ul lor și după 2-3 luni vom extinde la nivelul a peste 65 de țări", a declarat Mugur Frunzetti, unul dintre investitori.

Ce are nou aplicația Slide

Față de aplicațiile concurente, Slide introduce și conceptul de „reels”, alternativ la metoda clasică de a glisa în stânga sau în dreapta pentru a exprima interesul pentru o persoană.

Inovația aplicației va permite utilizatorilor să poată vedea în timp real videoclipuri din viața potențialilor parteneri. În plus, aplicaţia are o componentă de real-time chat între userii online într-un moment care își doresc o conexiune instant.

„Am folosit câteva aplicaţii de dating în trecut însa m-a deranjat în special faptul că userii încarca poze supra editate. Din acest motiv, ne-am decis să fim diferiti şi să ne concentrăm pe nişte funcţii ce reţin originalitatea utilizatorilot, precum cea de Reels, pe care am transformat-o într-o nouă modalitate de swipe. Userilor le place originalitatea si, cu toate filtrele existente in ziua de astazi, nu mai poţi avea încredere ca vei întâlni aceeaşi persoana din poza. Din proprie experienţa o spun, este foarte neplăcut să ieşi la un date cu o cineva cunoscut pe Instagram sau într-o aplicaţie de dating, si sa te trezeşti cu o persoana total diferita in realitate. Slide insă, pentru ca poti sa-i vezi si video reels-urile persoanei care îţi place, oferă şansa de a vedea conţinut original, needitat, si chiar un pic de personalitatea userilor, transpusă în mişcări şi vorbe”, a spus Marius Bodea, CEO Spottier Services, compania care dezvoltă și operează aplicația Slide.

