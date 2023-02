Telefoanele începutului de an: Samsung Galaxy S23, OnePlus 11, Motorola Edge 30 Fusion

Marian Andrei: „Și chiar dacă noi am luat o scurtă pauză, tehnologia n-a stat în loc. Am văzut asta la CES, în Las Vegas. Acolo ne-am început anul. Am testat cele mai noi tehnologii, am văzut și mașinile viitorului.

Weekend de weekend o să vă arătăm cele mai interesante produse, oameni importanți din industria de tehnologie dar și multe jocuri.

Și începem primul episod, așa cum am făcut-o în fiecare an, cu cele mai importante telefoane pe început de an: Samsung Galaxy S23, OnePlus 11, Motorola Edge 30 Fusion și multe alte modele.

Nici n-a început bine anul, că avem deja lansări de telefoane. Și se anunță un an bun pentru fanii Android, grație noilor procesoare Qualcomm. În studio, alături de mine este Alexandru Stănescu, de la Mobilissimo. Și n-a venit singur”.

PIXEL 7 PRO

Samsung S23, S23 Plus, S23 Ultra

Motorola Vivo Fusion

Oneplus 11

Vivo X80

Realme GT 3 Neo

Ce aduc nou și cum se comportă în sarcinile de zi cu zi, aflați în VIDEO.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 11-02-2023 10:20