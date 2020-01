Târgul de tehnologie CES 2020. Japonezii au prietene virtuale care se vând cu 1300 de dolari

CES 2020, târgul de tehnologie din Las Vegas, a ajuns la final. La ediția din acest an, accentul a căzut pe sustenabilitate, pe o viață mai bună, pe ocrotirea planetei.

S-a vorbit însă mult despre roboți, vehicule autonome și despre inteligența artificială. Iar direcția în care vor merge lucrurile e destul de clară.

Asistentele virtuale trebuie să aibă și chip, nu doar să comunice cu noi. Unul cât mai prietenos.

Hakari Azuma este celebră în Japonia. Este una dintre cele mai distribuite prietene virtuale în casele japonezilor. Asta pentru că poate să înlocuiască cu ușurință, dacă vă vine să credeți, o femeie reală.

Peste 100.000 de unități au fost vândute deja în Japonia. Dispozitivul costă 1.300 de dolari, dar nu găteste și nici nu face curățenie. Însă cântă, recomandă seriale sau filme, îi amintește proprietarului ce treburi mai are de făcut prin casă. Adică îl ajută să fie mai organizat.

Și acest robot inspirat din benzile desenate japoneze este dotat cu recunoaștere facială și a fost cumpărat de companii din Statele Unite, Asia, Franța și Marea Britanie.

Iulia Ionescu, corespondent Pro TV: "Acesta este Reachy. Un robot realizat în Franța. În momentul de fată este programat un fel de X și O. Poate identifica piesele de pe această tablă, dar și personajele din fața să. Este un robot Open Source. Asta inseamnă că poate fi programat să facă mult mai multe lucruri decât atât. Poate fi util în aeroporturi, bănci, școli sau în sistemele medicale."

Iulia Ionescu, corespondent Pro TV: "Acesta este un Oxy Spa. O să-l testăm acum să vedem cât de util este pentru nivelul de stres. Asta face. Îți analizează nivelul de stres și pulsul în același timp. (...) Nivelul meu de stres este undeva la 49%. Asta în condițiile în care am stat doar 4 minute în acest Oxy Spa, iar potrivit specialiștilor de aici ar trebui să stau cel puțin 30 de minute pentru o analiză exactă. Partea bună este că m-a luat somnul. Ceea ce în același timp nu e ok pentru că aici este abia ora 17, dar e bine pentru că probabil chiar are un efect asupra celui care îl folosește."

Costă aproximativ 1000 de dolari și a fost prezentat în premieră la CES, dar nu a primit încă toate aprobările de la asociațiile medicale internaționale.

Marile companii au propus de dată această tehnologii pentru mașini autonome. Firme precum Sony, Bosch, LG și Panasonic s-au asociat cu fabricanții și au mers la târg cu prototipuri pentru viitorul apropiat.

Iulia Ionescu, corespondent Pro TV: "Aici este un vehicul autonom la care au lucrat cei de la LG impreună cu americanii de la Adient. Este un autoturism pe care îl vom vedea cu siguranță la multe companii de ride sharing. Cei de la LG ne propun să avem confortul de acasă într-o mașină. Din câte vedeți, acest model este dotat cu foarte multe tehnologii. În spate avem un ecran destul de mare. Practic putem să ne uităm și la filme în timp ce ne plimbăm cu mașina și la urcarea în acest autoturism există inclusive un sistem de recunoștere facială, care îți permite să urci în mașină și să vedem ce se întâmplă dacă apăs pe acest buton…"

Vehiculul are nivelul 4 de autonomie din 5 posibile. Cu alte cuvinte, este aproape de capul lui pe șosea. Atinge 60 de kilometri pe oră, dar numai în cadrul testelor. Probabil îl vom vedea pentru început prin campusurile universitare din Asia sau Statele Unite.

2030 va marca schimbarea în transportul clasic - cel puțin asta estimează specialiștii prezenți la evenimentul de peste Ocean. Recunosc și ei că încă nu suntem pregătiti. În plus, costurile trebuie ajustate. Pentru că, deocamdată, doar marile companii pot investi în așa ceva.

Aproape 200.000 de oameni din întreaga lume au participat anul acesta târgul de tehnologie din Las Vegas.

Multe dintre inovațiile prezentate vor ajunge însă pe piață abia în 2021 sau 2022. Dacă vor ajunge.