(P) VPS vs Shared Hosting vs Server Dedicat

Atunci cand te hotarasti sa iti construiesti un site, indiferent ca este un blog, un site de prezentare pentru business-ul pe care il detii sau un magazin online, vei avea nevoie de web hosting ( gazduire web).

Practic, va trebui sa inchiriezi spatiu pe un server mereu pornit, unde sa fie stocate toate fisierele site-ului si unde sa poata fi accesate de catre vizitatori.

Din fericire, seerviciile de web hosting sunt destul de bine dezvoltate si exista mai multe tipuri de gazduire pentru care poti opta: Shared Hosting, VPS ( Virtual Private Server ) sau Hosting dedicat. Cea mai populara varianta insa este cea Shared.

Ce este Shared Hosting?

Shared hosting este o varianta de gazduire web prin care spatiul de pe un server, latimea de banda si toate celelalte resurse sunt impartite cu alte site-uri. Este o varianta excelenta pentru cei care au bloguri sau mici afaceri online, principalul avantaj fiind costul redus. De cele mai multe ori, costurile nu trec de cateva zeci de lei pe luna, ceea ce ofera o flexibilitate foarte mare in ceea ce priveste alocarea bugetului.

Avantajele unui hosting pe care il imparti cu alti proprietari de site-uri nu se opresc doar la cele financiare:

• Un cont de gazduire shared beneficiaza de asistenta destul de buna. Daca apelezi la o firma cu review-uri bune, vei beneficia de raspunsuri rapide la majoritatea problemelor pe care le ai.

• Site-ul poate sa fie administrat cu usurinta, printr-un panou de control. Majoritatea firmelor care ofera gazduire shared beneficiaza de un panou de control usor de folosit, care permite crearea rapida de email-uri, ofera scripturi pentru constructii automate de site-uri si PHP sau MySQL actualizate.

• Exista mereu varianta upgrade-ului. In momentul in care resursele devin insuficiente, acestea pot fi imbunatatite foarte rapid.

Din pacate, serverele shared vin la pachet si cu o serie de dezavantaje. Spre exemplu, siguranta site-ului depinde foarte mult de ceea ce fac ceilalti colocatari ai serverului. In momentul in care apare un virus pe server, sunt sanse mari ca toate site-urile sa fie afectate.

De asemenea, performanta sistemului poate avea de suferit in cazul in care resursele sunt folosite la capacitate maxima de fiecare site iar toate aceste probleme duc la un uptime scazut.

Totusi, serverele shared reusesc sa fie o optiune excelenta pentru toate site-urile aflate la inceput de drum.

Care sunt alternativele unei gazduiri shared?

In primul rand trebuie sa stii exact ce anume ai nevoie si sa cauti ofertele cele mai bune. Poti economisi foarte mult timp daca folosesti comparatoarele de serviciii, unde poti vedea pe baza recenziilor, care este cel mai bun hosting din Romania.

Daca iti doresti ceva mai mult, poti opta pentru VPS ( Virtual Private Server ) sau pentru un server dedicat. Costurile cresc considerabil, insa vei avea un control foarte bun asupra serverului si o securitate mult mai mare. In cazul VPS-ului, serverul este inca impartit cu alti utilizatori, insa resursele folosite pot fi controlate exclusiv de catre beneficiar. Practic, VPS-ul este un server virtual asupra caruia exista acces total. Te poti gandi la VPS ca la un bloc de apartamente in care fiecare locatar are control total asupra apartamentului in care traieste, insa imparte anumite resurse cu celelalte apartamente.

Daca vrei control 100% asupra site-ului pe care il detii, cel mai bine este sa cumperi un plan de hosting dedicat, in care tot serverul sa fie destinat site-ului tau. Avantajele sunt evidente: control total si securitate sporita. Din pacate, un server dedicat presupune cunostinte tehnice avansate si costuri destul de mari, care nu sunt justificate pentru un site de dimensiuni reduse.