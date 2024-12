Cum arată un spectacol de operă și balet de la Opera Națională pentru care decorul a fost realizat de electronice vechi

O producție modernă pentru care tot decorul a fost realizat din echipamente electrice vechi. Frigidere, televizoare, cuptoare și nu numai, chiar și o rulotă.

Toate au fost adus în curtea Operei Naționale din București de la un centru de reciclare din afara orașului. Aici sunt depozitate echipamentele electrice atunci când pe scena Operei Naționale sunt în desfășurare alte reprezentații. Noi i-am surprins când se pregăteau să amenajeze decorul pentru spectacolul de anul acesta

”E un proces în care învățăm să și reciclăm, să fim puțin mai atenți la decoruri, la realizarea lor. Sunt foarte multe institutiți de spectacole, care fac risipă, nu mai pot fi folosite, nu sunt spații de depozitare și atunci noi găsim soluții alternative în așa fel încât să reușim să aducem în fața spectatorilor ceva puțin mai experiemental, ceva puțin mai diferit.”

Fiecare dintre obiectele depozitate aici au contribuit la încadrarea spectacolelor de la Opera Națională în acest nou curent european, modern, de show-uri sustenabile.

”Gata, hai! Am luat destul! Și acum o să vină și din ateliere și o să le refolosim cumva, să le curățăm și le facem pe toate o instalație. Le punem fâșia aia de pânză necesară pentru video mapping și le facem ca un monstru așa, intr-o structură de doi pe doi.”

Spectacolul de operă și balet "La Piață.Revuluția." a fost prima dată pus în scenă în 2023. Un show care are în distribuție doar tineri actori.

Alexandru Nagy, regizor: ”Pe lângă faptul că este primul și singurul spectacol de Operă și balet din România realizat 100% din materiale reciclate și reciclabile reprezintă și un demers de reciclare a istoriei noastre recente. Am ajuns la demersul ăsta de a muta acțiunea în 1989 și am ajuns la ceva mult mai complex pentru că spectacolul nu are neapărat o valoare documentară și istorică, ci scopul lui este să intrige și instige. Mai ales pentru tânăra generație. Să reviziteze evenimente din istoria noastră recentă. Este și una dintre cele mai sângeroase revoluții din Europa de Est.”

Sorana Negrea, mezzosoprană: ”Este primul spectacol de acest fel pe care îl fac și mi se pare o idee foarte interesantă. Pentru că avem o grămadă de aparate electronice. Vorba aia.. e plină lumea de așa ceva și mi se pare o idee foarte bună să le refolosim în alte scopuri decât au fost ele create.”

Alexandru Nagy, regizor: ”Este un model de bune practici, despre cum se pot realiza producții moderne, îmbinând vechiul și noul. Pentru că de fapt opera asta este…un arc peste timp, o punte intre vechi si nou.”

Stanca Manoleanu, soprană: ”Mi se pare genială ideea aceasta și sper să se continue să fie un început pentru alți regizori, care să fie ca o idee pentru alți regizori și să fie preluată pentru că este și păcat să nu folosim lucrurile pe care le avem și pur și simplu să ne bucurăm de ele în continuare, să le dăm viață.”

Sorana Negrea, mezzosoprană: ”Mi se pare că poate să amintească de aceea perioadă, în care nu se găseau de niciunele și atunci poate că oameni refoloseau niște lucruri în alte scopuri din necesitate.

Stanca Manoleanu, soprană: ”Este și o modalitate prin care putem face lumea, mai multă lume să fie conștientă de acest demers al nostru.”

Iar la toate astea se adaugă și costurile de produție, care în acest context sunt mult mai mici.

Alexandru Nagy, regizor: ”Un decor și o producție la un spectacol poate să coste și 100.000 de euro sau mai mult. Câteva sute de mii de euro sau câteva zeci de mii de euro, iar în situația noastră bugetul ar fi unul mic, minimal. Inclusiv costumele sunt reciclate.”

Spectacolul nu este o lecție de istorie, ci o adaptare pentru care celebrele personaje ale lui Caragiale, Conul Leonida și soția sa, Efimița, au fost transformați în Nicolae și Elena Ceaușescu.

Alexandru Nagy, regizor: ”Se întrepădrund aceste realități exact ca în ziua de azi pentru că și astăzi practic asistăm la o scurt circuitare, se întrepătrund..vechiul cu noul greșeli ale istoriei cu erori ale prezentului. Suntem mereu așa mi se pare, iar dacă un spectacol poate să pună asemenea oglindă în fața publicului eu cred că el își face misiunea lui, își face treaba.”

Dorința echipei de producție este ca acest spectacol să ajungă și pe scene mai mici, din școli și licee, să fie o modalitatea prin care cei mici să cunoască personajele create de Caragiale, dar și poveștile despre istoria noastră recentă. Și totul într-un context sustenabil și prietenos cu mediul.

