Doi tineri au pornit un fenomen pe Instagram, explicând politica pe înțelesul tuturor. Pagina lor are peste 145.000 abonați

Pagina lor de Instagram se numește ”Politica la minut”, iar cei doi care au avut această idee se numesc Vlad Adamescu și Răzvan Petri.

Marian Andrei: Cum v-a venit ideea să porniți un o pagină de Instagram care vorbește despre politică, printre atâtea prăjituri, pisicuțe, mașini?

Răzvan Petri: ”Eram în 2020, era pandemie. Ne-am întors de la facultate, din UK unde studiam și ne-am dat seama că se apropiau alegerile și foarte mulți prieteni, oameni cu educație care teoretic trebuia să fie informați, ne întrebau cu cine votăm, dar nu numai cu cine votăm, ce face primarul, ce face parlamentarul, ce s-a întâmplat până acum în politică și nu numai asta. Care e faza cu ordonanțele de urgență, ordonanțele militare? Lockdown? Nu mai e lockdown. Foarte multă incertitudine politică în acea perioadă, înainte de alegerile din toamna lui 2020. Și ne-am zis ok, dacă sunt oameni în jurul nostru care trebuiau să știe teoretic, chestiile astea, sigur sunt și undeva un interes. Și a pornit ca un pariu fără așteptări. Nu eram, n-avem pregătire în zona asta de social media sau digital.

Și pur și simplu am început într-o zi amândoi pagina, am început să punem conținut acolo și organic s-a viralizat, prietenii au început să dea share, fără să știe că suntem noi în spatele paginii, că de-abia după aceea am ieșit în față și a ajuns ceea ce este astăzi, progresiv, pe măsură ce evenimentele politice cereau acoperire și presa mainstream sau Guvernul nu reușeau să acopere nevoia de cunoștințe despre ce se întâmplă”.

Marian Andrei: Ce vârstă aveți voi?

Răzvan Petri: ”24 de ani”

Marian Andrei: Și aveți pregătire în zona de politică?

Răzvan Petri: ”Am făcut amândoi științe politice la Kings College London, acolo n-am făcut licențele și după aia am făcut masteratele tot la Londra. Eu am făcut politici publice europene la London School of Economics și Răzvan s-a dus la University College London, unde a făcut și el politici publice.”

