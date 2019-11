Invenție inedită pentru pasionații de shopping. Robotul care îți cară cumpărăturile

La piaţă cu maşina, cu căruciorul de cumpărături sau doar cu pungă? Dacă aveţi această dilemă, trebuie să ştiţi că în curând veţi putea opta pentru încă o variantă în ton cu vremurile.

Este vorba despre un roboţel care cară bagaje. Nu vă imaginaţi, însă, roboţi umanoizi. Dar costă cât o maşină la mâna a doua.

Geamantanul pe două roți este, de fapt, un robot autonom creat special pentru a transporta bagaje. Foloseşte un sistem de senzori şi de camere video pentru a-l urmări pe proprietar oriunde merge acesta. Producătorii spun că rolul lui este să îi facă pe oameni să meargă mai mult pe jos.

Greg Lynn, Chief Executive Officer of Piaggio Fast Forward: „Vrem să-i ajutăm pe oameni să rămână pietoni şi să iasă afară. În loc să le oferim încă un vehicul în care să meargă, le oferim ceva alături de care să se plimbe."

Roboțelul nu are nevoie de o aplicaţie pe telefon pentru a funcţiona şi nu foloseşte GPS-ul şi recunoaşterea facială, tehnologii considerate de mulţi ca fiind intruzive. Şi este ideal pentru cei care vor să facă un drum până la supermaket, dar nu vor să care cumpărăturile în brațe.

Jeffrey Schnapp, Co-founder of Piaggio Fast Forward: „De la familii tinere care se mută des dintr-o parte în alta a lumii cu toate jucăriile copiilor lor, până la un drum până la magazinul din cartier, sau la oamenii care merg în parc la un picnic."

O altă companie a creat un robot care, pentru o taxă de doi dolari, duce clienţilor produsele pe care aceştia le comandă online. Însă drumurile bune reprezintă o condiţie esenţială, aşa că roboții şi-au făcut apariţia momentan doar în câteva campusuri universitare.

Sadie Garcia, Student at University of Houston: „Nu am vrut să ies afară din cauză că e frig, aşa că am dat o comandă să-mi aducă prânzul. Îmi plac la nebunie, cred că sunt foarte drăguţi."

Pentru unii specialişti, nouă modă a roboţilor cărăuși este una binevenită, pentru că reduce costurile când vine vorba despre livrări. Nimeni nu ştie însă cine va avea mai mult succes, dronele sau roboții?

J.P. Gownder, Vicepreședinte și analist principal la Forrester Research: „Oamenii trebuie să ştie că, în viitorul imediat al roboţilor, aceştia nu vor arăta aşa cum ne-am imaginat şi cum am văzut în filme. Nu vor fi roboţi umanoizi care arată la fel ca un om sau chiar ca un animal."

Cea mai mare problemă rămâne, cel puţin deocamdată, costul uriaş pentru un astfel de roboțel care să ne ajute cu bagajele, aproximativ trei mii de dolari.