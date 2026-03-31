Unii dintre utilizatorii platformei sociale deţinute de Meta au observat în ultimele zile noi funcţii, neanunţate de companie până acum şi etichetate drept exclusive.

Ce aduce nou

Acestea au fost observate în ţări precum Filipine şi Mexic, purtând brandul Instagram Plus, ceea ce a dus imediat cu gândul la un viitor abonament.

La interpelările presei de peste ocean, compania americană a confirmat că testează în prezent un abonament cu funcţii exclusive şi că acesta este disponibil doar în câteva ţări.

Funcţiile care au putut fi observate sunt concentrate în jurul formatului Stories şi oferă, în principiu, mai multe informaţii şi opţiuni privind performanţa acestor postări, inclusiv posibilitatea targetării separate a unor audienţe diferite.

Dintre acestea, se remarcă o funcţie care se numeşte „Spotlight Story” - posibilitatea de a păstra o postare în format Story vizibilă mai mult de 24 de ore, ceva ce restul utilizatorilor nu pot face.

Cât costă în țările implementate

Cât despre preţuri, acestea par a fi destul de mici. În Filipine abonamentul costă puţin peste un dolar, în vreme ce în Mexic acesta costă 2,15 dolari pe lună.

În mod evident, Meta targetează, în primul rând, brandurile cu acest abonament, prin care încearcă să-şi crească veniturile separat de cele venite din reclame.