iLikeIT. Tablete noi, cu prețuri accesibile: Samsung Galaxy TAB A7 Lite, Huawei MatePad Pro, iPad 8 (2020)

E momentul pentru noutățile din tehnologie și vorbim astăzi despre cele mai noi tablete, care promit performanță la prețuri accesibile.

Ba, mai mult, unele dintre ele sunt pregătite să înlocuiască computerul personal. Dacă reușesc sau nu, aflăm de la Marian Andrei.

Samsung Galaxy TAB A7 Lite vine în două variante, una cu cartela SIM 5G, la aproximativ 1000 de lei, și una mai ieftină, aproximativ 850 de lei, doar cu Wi-Fi. Este o tabletă accesibilă care se mișcă cât de cât bine pentru acest preț. Materialele sunt de bună calitate și pe față și pe spate, ca să reziste dacă e folosită de copii.

Are port USB-C și jack audio, iar ecranul se vede bine în orice condiții de luminozitate.

Huawei MatePad Pro vine cu o noutate: Harmony OS, care este un nou sistem de operare, bazat pe Android. Nu are acces la serviciile Google, dar Huawei spune că magazinul lor de aplicații este tot mai complet, cu foarte multe aplicații, inclusiv TikTok. Ecranul are 12 inch și este de tip OLED cu un refresh rate foarte bun. Bateria este de peste 10.000 mAH cu încărcare rapidă. Această tabletă se va comercializa și în România la începutul lunii iulie.

iPad generația a 8-a costă aproximativ 1850 de lei și are un ecran puțin mai mare decât generația anterioară. Poate fi conectată la o tastatură inteligentă. Se mișcă foarte bine, deși vine cu un procesor de la modelele mai vechi, și are senzoer de amprentă pentru a putea folosi tableta la plățile online. Nu are cel mai bun ecran, cu 100 de hz sau alte asemenea artificii, dar se mișcă fluid și are o autonomie bună.