iLikeIT. Care sunt marile noutăți aduse de E3, unul dintre cele mai importante evenimente din industria gamingului

Cei mai importanți dezvoltatori de jocuri video din întreagă lume și-au prezentat săptămâna trecută cele mai noi creaţii.

Aflăm la ce jocuri vor avea acces pasionații de gaming în perioada următoare, dar și care sunt inovațiile din domeniu.

Vorbim despre E3, unul dintre evenimentele care dau startul în industria de gaming sau entertainment, de obicei.

”E3 este ca un fel de Crăciun pentru gameri pentru că atunci vin cele mai mari anunțuri, precum Forza Horizon 5, Elden Ring care după doi de pauză a avut în sfârșit un trailer care a uimit pe toată lumea și, desigur, am avut și surprize din partea Nintendo, cu o continuare, în sfârșit, pentru Breath of the Wild”, a declarat Bogdan Timuș.

Vom avea investiții majore în perioada aceasta, sunt jocuri care au bugete de milioane de dolari, jocuri bazate pe filme, precum noul Avatar.

”De când cu noua generație de console, acum avem grafici ce dispun de tehnologia ITX, avem acea lumină în timp real, mult mai naturală, mult mai bine realizată, reflexele în timp real sunt foarte clare. Cu toate că mulți ar spune că afectează performanțele, iată că PlayStation și Xbox reușesc să scoată performanțe destul de interesante.

Surpriza a fost că nu au anunțat nimic special tehnologic.

Mai nou a început un trend, prin care e, într-un fel, ca și cum ai cumpăra sezoane. Nu mai cumperi jocul, dar dacă vrei toate chestiile noi le iei și te pot să te ajute să ai niște profituri destul de mari.

Toate jocurile au fost împinse mai pe la anul, doar Nintendo a avut 90% din prezentare pe jocurile de anul acesta.

Recomandarea mea pentru perioada viitoare ar fi Halloween Infinity, Battlefield 2042- care, la fel, a stârnit o mare atenție și desigur toate jocurile Nintendo”, a mai spus Timuș.