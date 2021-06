ILikeIT. Ecranele determină afecțiuni grave ale coloanei. Care este poziția corectă în fața telefonului și a laptopului

Românii petrec, în medie, patru ore pe zi în fața calculatorului sau a telefonului inteligent.

Iar aproape toți cei care au acces la internet au și un smartphone și cel mai mult timp este alocat rețelelor sociale. Mai bine de două ore şi jumătate în fiecare zi.



De ce ar fi bine să reducem timpul petrecut în fața ecranelor ne explică la iLikeIT Iulia Ionescu, și invitata ei, corespondentul PROTV Liliana Curea.

Liliana Curea: „Pot să spun acum ce mi-a zis și mie neurochirurgul când am ajuns cu probleme serioase la el. O poziție incorectă creează o greutate extrem de mare pe partea de sus a coloanei cervicale, pe partea coloanei vertebrale de sus, astfel că telefonul trebuie ținut mai sus, astfel încât privirea să fie perpendiculară pe dispozitiv. Este foarte dificil, este foarte incomod și mai ales pentru că nu suntem obișnuiți, mie mi-a fost foarte greu, pur și simplu mi-a spus neurochirurgul când am fost la el că nu-mi mai permit luxul să aplec capul.”

(...)

Alternativa ar fi să folosim un suport pentru laptop, este important și scaunul pe care stăm, eu, de exemplu, după ce am fost diagnosticată cu anumite probleme ale coloanei cervicale am un scaun special, care are o pernuță în zona coloanei lombare, dar și la gât, pentru că trebuie să ai poziția corectă, dreaptă, dar este incomod și trebuie să ne obișnuim”.