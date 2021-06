iLikeIT. Platforma prin care se pot rezerva spații la birou, cu tot cu dotări, utilă pentru lucrul în sistem hibrid

În timp ce unele companii și-au reluat activitatea de la birou, există și angajatori care și acum încurajează munca de acasă sau în format hibrid.

Dar pentru asta este nevoie de soluții digitale care să asigure o cât mai bună desfășurare a activității. Despre o astfel de soluție ne vorbește astăzi Iulia Ionescu, la iLike iT.

Este o platformă prin care se pot rezerva spații de birouri, pentru desfășurarea activităților.



Marian Sîmpetru, consultant soluții digitale: „Soluția este utilă în egală măsură angajaților și angajatorilor. Pe de o parte angajatul trebuie să-și rezerve un birou, mai ales pentru situația în care desfășurare activității se face într-un sistem mixt. Aplicația poate fi accesată din orice browser sau aplicația nativă Android. Avem un cont în care putem să vedem toate caracteristicile camerelor, ale birourilor, pentru că atunci când vreu să-mi rezerv un birou am uneori am nevoie de solicitări speciale, poate am nevoie de exemplu, de două monitoare, pentru a-mi desfășura activitatea, în special în cazul firmelor de IT lucrurile se complică și mai mult, și am posibilitatea să fac o filtrare pe aceste caracteristici a birourilor, trebuie să fie dotat cu conexiune wi-fi, poate am nevoie de proiector pentru că voi face o prezentare unor colegi., toate aceste echipamente sunt introduse deja în aplicație, sunt asociate cu sălile și în același timp avem și echipamente asociate biroului respectiv la care urmează să lucrăm.”