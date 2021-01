iLikeIT. România, pe ultimul loc în Europa la capitolul digitalizarea administrației publice

Nu este niciun secret faptul că instituțiile statului nu sunt adaptate la noile tehnologii. Cât sunt de digitalizate sistemele primăriilor, în special, aflăm de la Alexandru Lăpușan, invitatul Iuliei Ionescu la iLikeIT.

El a prezentat principalele concluzii ale Ghidului de Digitalizare a Primăriilor.

”În multe primării și administrații publice din țară, cetățeanul este încă nevoit să stea la coadă pentru a depune sau obține diverse acte, a plăti taxe sau, pur și simplu, pentru a primi informații. În România avem cel mai rapid internet, însă ne situăm pe locul 26 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, în cadrul Indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2020.

Numărul angajaţilor din industria IT crește constant la nivel național, cu o medie de 10% / an. Acest lucru înseamnă că putem dezvolta aplicații care să ajute la digitalizarea activității din instituțiile publice. Suntem pe locul 5 în rândul statelor membre în ceea ce privește absolvenții în domeniul TIC (5,6% dintre toți absolvenții).” - spun cei de la Regista, care au realizat Ghidul de Digitalizare a Primăriilor.

Alexandru Lăpușan atrage atenția că România se află pe ultimele locuri în Europa, în ceea ce privește digitalizarea administrației publice.

”Aș începe cu o veste bună, trendul este ușor crescător. Vestea proastă este că în continuare suntem ultimii din Europa, din 28 de țări europene. România, la capitolul digitalizarea administrației publice, este foarte foarte jos. Asta este situația macro, dacă vreți. De aceea, acest studiu s-a uitat mai mult în detalii, să vedem ce anume găsim la o primărie și ce nu găsim atunci când vrem să interacționăm cu ea.” - a spus consultantul la iLikeIT.

Un exemplu negativ este plata online a taxelor și impozitelor locale.

”Există un sistem central, cel de la ghiseul.ro, și de asemenea există primării care și-au dezvoltat propriile sisteme. Însă, după cum vedeți în acest grafic, majoritatea primăriilor nu oferă această funcționalitate cetățenilor. Situația este complexă și apar foarte multe motive care creează acest lucru. În primul rând, este vorba despre lipsa de educație a personalului din primăriile respective, lipsa de viziune a lor. De aceea, în acest an, mai ales după alegerile locale, am văzut într-adevăr on revigorare și oameni care au venit cu forțe proaspete și vor să schimbe aceste lucruri. Și nu în ultimul rând este vorba despre lipsa de edcuație a populației. Chiar dacă am avea aceste sisteme o să vedem că durează ceva până încep să fie folosite. Majoritatea populației nu este alfabetizată din punct de vedere digital.” - a mai declarat Lăpușan.