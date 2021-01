Care e cea mai potrivită cameră de bord în 2021. Rezultatele testelor, la ILIkeIT

Iulia Ionescu l-a „delegat” pe bloggerul Alex Ciobanu să testeze mai multe camere de bord, în drumurile sale prin București. Vedeți ce a ieșit, în emisiunea ILikeIT.

„Alex a început să conducă mai des prin București, așa că i-am dat o provocare, să testeze niște camere de bord și să vadă cum se împacă cu ele, mai ales că sunt extrem de utile pentru șoferii începători sau mai puțin experimentați” a spus Iulia Ionescu.

Alex Ciobanu: „Am testat Motorola MDC100 black, are rezoluție de până la 1080p, un unghi wide, filmează până la 120 de grade, filmările sunt de o calitate destul de ok, dar are o problemă, ca să spun așa, nu suportă carduri mai mari de 32 de Gb și e destul de important pentru că acum majoritatea cardurilor sunt de 128, 256...

Cea de la Mio View se poate conecta direct la telefon, prin aplicație, prin wifi, descarci toate imaginile instant pe telefon si calculator și are rezoluție pana la 2,5k, adică mult mai mare, filmează cu 25-30 fps

Partea de montare a camerelor e foarte simplă, doar se lipește ventuza de parbriz. Diferă ca preț, Motorola este 460 de lei iar MIO 1200 de lei.”

Mai sunt și alte modele care au fost puse sub lupă, iar întregul review apare în emisiunea ILikeIT.