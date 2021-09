ILikeIT. Programarea se învață de la vârste fragede. Ce înseamnă pentru un copil de șase ani

Tot mai mulți copii iau cursuri de programare sau robotică. Sunt învățați de mici cum să creeze aplicații sau să construiască roboți.

Ei se pregătesc de pe acum pentru una dintre cele mai căutate meserii din lume. Detalii, la iLikeIT.

Sofia are 8 ani, iar Carina 7. Amândouă au început să învețe programare, la un club de informatică pentru copii.

Mircea, mentor: „Este foarte important să învețe programarea, pentru că toate meseriile viitorului se bazează pe acest lucru. Avem doi roboței, Dash și Dot, îi programăm într-un limbaj de programare cu blocuri de cod, instrucțiunile se așează ca niște piese de puzzle, una sub cealaltă, după care, când vom da play, vom începe să rulăm programul. Carina a programat ca atunci când scutură roboțelul, roboțelul mare va dansa, iar Sofia, atunci când apasă pe butonul nr 1, roboțelul mare se va mișca în față. (...) Având în vedere că aceste cursuri încep de la vârste foarte fragede, de la șase ani, este foarte dificil să începem cu programarea cu liniile de cod, de aceea la vârsta aceasta începem cu medii de programare vizuale, de la 6 ani începem cu Scratch junior, unde totul este vizual, cu instrucțiuni sub formă de pictograme, ma târziu ajungem la acesta, unde instrucțiunile sunt sub formă de blocuri pe care le așezăm la ordinea în care vrem să fie instrucțiunile.”