iLikeIT. Jocurile săptămânii, prezentate de George Buhnici

George Buhnici ne-a pregătit lista cu jocuri numai bune pentru pauze scurte și dese.

Supertype este unul dintre cele mai complexe jocuri de puzzle pentru telefonul mobil. Literele pe care le scrieţi pe ecran trebuie să ajungă în punctele plasate diferit la fiecare nivel. Jocul costă 9 lei pentru Android şi iOS. Şi, din când în când, producătorul vine cu noi runde. Ultima actualizare a adus niveluri foarte grele care au lansat provocări serioase pentru comunitatea celor pasionaţi de acest joc. Trebuie să ştiţi că aveţi şi posibilitatea să construiţi propriile runde pe care mai apoi le trimiteţi prietenilor că să le rezolve.

Pocket Rally este un joc care aduce o parte din experienţa raliului pe telefonul mobil. Costă 5 lei pentru Android şi iOS şi oferă ore întregi de conţinut cu zeci de maşini şi trasee. Rundele sunt simple - trebuie să ajungeţi la finish într-un timp mai scurt decât cel indicat sau înaintea rivalilor. Fiecare victorie deblochează noi vehicule şi runde tot mai spectaculoase.

New Star Manager este un simulator de fotbal. Misiunea? Trebuie să aveţi grijă de clubul New Star - evident, o echipă care nu există în realitate. Aşadar, trebuie să vă ocupaţi de tot ce înseamnă antrenamente, jucători, contracte şi meciuri. Dar, după ce semnaţi toate actele fictive, puteţi juca fotbal. Nu are grafica jocurilor cu fotbalişti cunoscute în întreaga lume, dar reprezintă o opţiune interesantă pentru că vă puteţi implica direct în soartă meciului. New Star Manager este gratuit la descărcare, dar puteţi plăti cu bani reali dacă vreţi să ajungeţi învingători mai repede.

Ne mutăm acum în bucătărie pentru Defend The Cake. De această dată sunteţi nevoiţi să păziţi un drum de gândacii care încearcă să ajungă la tort. Spre deosebire de alte jocuri asemănătoare, aici alegeţi traseul pe care trebuie să îl parcurgă vietăţile. Şi aveţi opţiunea să plasaţi armele care elimină intruşii rând pe rând. Jocul vine cu 18 runde - tot mai dificile. Şi costă 20 de lei pentru dispozitivele Android şi iOS.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!