iLikeiT. Jocul săptămânii este PGA Tour de la EA Sports. Cum să devii jucător de golf de talie mondială

E departe de jocurile cu care v-am obișnuit de obicei, nu sunt nici misiuni, nici curse cu mașini - ci doar câțiva sportivi care lovesc mingea de golf cu o crosă. Dar, relaxează, și m-am distrat să-l joc.

Deși golf-ul nu este un sport foarte popular, nu doar la noi în țară... avem două jocuri făcute de două companii diferite, dar care poartă aproape același nume. De la 2K avem PGA2K23, iar de la Electronic Arts avem EA Sports PGA Tour.

Astăzi vorbim despre PGA Tour. Jocul este splendid - grafică, sunet, întreaga ambianță - mișcările jucătorilor au fost făcute după chipul și asemănarea lor, și șansele ca două lovituri să iasă identice sunt zero.

Sunt mai multe moduri de joc disponibile - preferatul meu este modul carieră, pentru că poți deveni tu, pas cu pas, jucător de talie mondială.

Plus că cele patru evenimente mari sunt disponibile în PGA Tour - Masters Tournament, The PGA Championship, U.S. Open Championship și The Open Championship plus Playoff-urile FedEx.

Sunt disponibile peste 30 de terenuri de Golf, 28 sunt replici, 2 sunt fictive. Arată atât de bine, că greu poți să faci diferența între traseul real și cel din joc. Mai punem aici și sunetele, mișcările naturale, comentariile și avem un simulator interesant.

Există mai multe moduri multiplayer, dar nu cross-play - adică poți juca online doar cu prieteni care au fie aceeași consolă, fie PC... Există și un modul competitiv - care aduce și un clasament oficial.

Pentru modurile offline avem pe lângă Career Mode și Challenges - care e foarte distractiv - practic, primești tot felul de provocări, reconstituiri ale unor scenarii care s-au întâmplat în competiții reale.

Nu trebuie să fi expert ca să joci PGA Tour - poți personaliza setările ca să-l faci ușor.

PGA Tour poate fi jucat pe Playstation 5, Xbox Seria S sau X și PC. Costă 70 de dolari.

