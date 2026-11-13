Unele proiecte făcute de copii încearcă să rezolve probleme din comunitățile în care locuiesc. Vedem și noi câteva exemple la iLikeIT.

Monica Cotei: ”Sâmbătă vom avea la Facultatea de Automatică de la ora 11:00. Așteptăm părinți, copii, accesul este gratuit, să vină să vadă ce au realizat cei mici. Avem 20 de proiecte, sere inteligente, periuță de dinți inteligentă, sisteme de managment al apei și așa mai departe”.

Cum au învățat acești copii să facă toate aceste lucruri?

Monica Cotei: ”Este vorba despre programul nostru național Code Kids care funcționează în general în biblioteci, dar și în școli. Oferim cursuri gratuite de programare și robotică în bibliotecile publice în principal. Copii beneficiază de 2 ani de program inițial după care ne întâlnim la un astfel de târg național și ei se bat în proiecte tech”.

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