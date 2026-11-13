Cod portocaliu de vânt puternic în România. Urmează ploi, ninsori și temperaturi de -10 grade

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de vânt puternic, care va sufla cu viteze de 90...120 km/h, şi pot ajunge la 140 km/h în zonele înalte, valabilă vineri.

De asemenea, un Cod galben de intensificări ale vântului este valabil tot pentru vineri, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul şi estul Munteniei şi în sud-vestul Olteniei, unde rafalele vor fi de 50...75 km/h, potrivit Agerpres.

Ploi, vânt și ninsori la munte Pe de altă parte, pentru intervalul 13 noiembrie, ora 10:00 - 15 noiembrie, ora 10:00, meteorologii au emis o informare vizând ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, şi răcire accentuată a vremii. Astfel, vineri va ploua în general moderat cantitativ, în vestul, nord-vestul şi în centrul ţării, iar în cursul nopţii (13/14 noiembrie) în regiunile sudice. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă şi pe alocuri vor fi însoţite de descărcări electrice şi de intensificări de scurtă durată ale vântului.

În noaptea de vineri spre sâmbătă (13/14 noiembrie), la început în nordul Carpaţilor Orientali, apoi şi în restul zonei montane vor predomina precipitaţiile sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi se va depune strat de zăpadă (în general de 5...10 cm). În a doua parte a nopţii, lapoviţă şi ninsoare, posibil cu depunere de strat de zăpadă, vor fi şi în estul şi în sud-estul Transilvaniei. Cantităţile de apă vor fi local de 15....25 l/mp, iar în zona montană şi în Muntenia de 30...35 l/mp. Vineri, vântul se va intensifica treptat în toată ţara, cu viteze la rafală în general de 50...65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h. Sâmbătă vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime se vor situa în general între 6 şi 11 grade, iar minimele din dimineaţa zilei de duminică vor fi negative în cea mai mare parte a ţării, iar în estul Transilvaniei va fi ger (în jurul a -10 grade).

Cod galben de ploi în Muntenia Cea mai mare parte a Munteniei se va afla sub atenţionare Cod galben de ploi până sâmbătă la ora 11:00, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Astfel, în intervalul 14 noiembrie, ora 1:00 - 14 noiembrie, ora 11:00, în Capitală şi în judeţele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Prahova şi Dâmboviţa ploile vor fi sub formă de aversă, iar cantităţile de apă, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi de 20...35 l/mp. Un alt Cod galben de ploi vizează, vineri, şi zone din Carpaţii Occidentali, vestul Carpaţilor Meridionali şi nordul Carpaţilor Orientali, unde vor fi mai ales averse, iar cantităţile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 35...45 l/mp.

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