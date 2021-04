iLikeIT. Apple lansează AirTags, dispozitivele cu care îți găsești lucrurile personale pierdute

Acesta-i evenimentul pe care-l așteptam de ceva vreme. Cu produsele pe care le așteptam la fel, de ceva vreme. Mai puțin iPhone-ul mov. Ba chiar iPhone Mini mov.

Așteptam în schimb AirTags, mici dispozitive pe care le poți atașa lucrurilor personale ca să le găsești în caz că le pierzi. Utile și la preț competitiv.

Câștigi o dată la loto, apoi joci obsesiv aceleași numere. Și încasezi de fiecare dată. Se pare că asta reușește Apple cu procesorul M1. La fel de repetitiv în gama Apple precum tricoul gri al lui Zuckerberg. Apropo, tricoul nu e de pe la mass market, ci de designer și costă în jur de 400 de dolari. Deci am nimerit-o cu comparația!

Bun, surpriza, surprizelor a fost acest mic dispozitiv numit AirTags. Un breloc cu baterie pe care-l atașezi obiectelor personale. Portofel, gol sau plin, bicicletă, rucsac, ORICE!

Dar nu vorbim despre o inovație Apple. Există o mulțime de companii care au crescut alimentând această idee și apoi grupându-se în jurul ei: Tile sau Chipolo sunt primele exemple care îmi vin în minte. Pe de altă parte, la apariția zvonurilor că Apple ar urma să lanseze un... căutător de chei, și alți producători s-au pus pe treabă. Samsung are Smarthings. Mic și negru - eu l-am atașat la cheia mașinii, în loc de cruciuliță. Dacă o pierd prin casă, îi pot transmite un semnal din telefon. Dacă nu îmi găsesc telefonul, în schimb și am cheia la îndemână pot face o căutare inversă. În plus, alte dispozitive Samsung pot trece pe lângă produsul rătăcit iar eu pot primi notificări. Doar eu văd unde este.

Dar acest tag de la Samsung merge doar la Samsung. AirTag-ul de la Apple merge doar la Apple - în plus cu localizare exactă, ca un detector de metale pentru cei care au dispozitive mai noi de iPhone 11. Preț: 30 de dolari pentru o bucată iar la set de 4, 100 de dolari. Convertiți în euro și băgăm și TVA și ăsta e prețul în România. Sunt și accesorii pe site, inclusiv de la Hermes, la 299 sau 499. Ai putea să cumperi brelocul și doar să-i pui un Airtag ca să nu-l pierzi.

Dar, chiar mă întreb după ce am văzut evenimentul: Ce e un computer acum? Care e definiția lui? Formatul? Puterea de calcul? Ce poți să faci cu el? Prețul? Acum înțeleg de ce sistemul de operare de pe tabletă se numește iPadOS și nu iOS. Tranziția e clar spre dispozitiv de creație. Telefoanele au devenit suficient de mari și scumpe cât să ne potolească setea de distracție. Dar, tableta e pentru cei care vor să simtă mai bine munca.

iMac primește o actualizare importantă și meritată, că săracul a rămas neatins din deceniul trecut. Da, avea pe el i5 și alte bazaconii dar era mare și urât. Acum avem un iMac nou, cu același procesor pe care-l găsim și pe acest Macbook. Un procesor care a demonstrat deja că este și puternic dar și prietenos cu consumul de energie. Aici, evident pentru că nu vorbim de acumulatori ci doar de consum redus de energie, Apple poate să facă unitatea subțire: consum mare de energie = căldură, cum nu prea emană, iată. 11 milimetri doar, deci e practic cât o tabletă. Vine și cu tastatură la pachet, wireless cu touch ID, asta-i spectaculos și fix în culoarea iMac-ului, căci vedem niște combinații interesante. Din păcate tastatura nu este iluminată, așa cum ar merita orice tastatură din secolul 21. Așadar, Apple o să mai lanseze curând o tastatură cu taste iluminate și husă din piele Hermes. Sau o lampă cu led prin USB. Eu am ochit cel mai scump iMac, cu stocare de doar 512GB pe la 8330 de lei. Deci cam în zona asta de preț. Iar varianta cea mai ieftină cu rabat un pic și la placa grafică, 6300 de lei. Eu zic că e decent pentru că la banii aceștia primești și performanță și monitor bun. Nu e de gaming. Știu. Dar, apoi a venit asta.

Momentul funny al conferinței, ca o paranteză, excepțională realizare a evenimentului. Tim Apple s-a dat drept Bond Cruise ca să fure un chip M1 și să-l pună în iPad Pro. După ce că iPad-ul era deja la ani lumină de orice tabletă rivală, acum e în stratosferă. Conform unui studiu subiectiv Apple, iPad Pro cu M1 e cu 50% mai rapid decât vechiul iPad Pro care a fost lansat abia acum un an. Păi nu-ți vine să… regreți că ai dat deja o căruță de bani anul trecut? Acum partea tare e că acest iPad Pro cu display MiniLed XDR Liquid reţină și patru difuzoare și suport pentru pen e cu 100 de dolari mai ieftin decât iMac-ul de mai devreme. Deci, practic au scos touchscreenul de pe iPad și i-au spus iMac. Că eu nu mai înțeleg nimic.

Da, acest iPad nu e pentru oricine și aici va trebui să vezi dacă tu ești oricine. E pentru designeri, pentru oameni care vor cele mai bune culori atunci când stau pe Youtube. Glumesc. Dar curând o să vedem aplicații de Mac pe iPad cu suport mai bun, o aplicație bună de editare foto sau video, programare. Să nu uităm că acest iPad Pro vine și cu o tastatură, suport de pen. Poate pentru unii va fi suficient să înlocuiască laptopul. Adică, pentru mine este. Atât timp cât am și-o consolă lângă.