iLikeIT. O tânără a realizat pe Google Maps ”Harta magnoliilor” din București

A venit primavara, deși vremea din ultimele zile ne contrazice. Iar retelele sociale sunt pline de fotografii cu arbori infloriti, in special cu magnolii.

Cei care vor să facă poze spectaculoase pot afla unde este cea mai frumoasa magnolie din oraș.

Cum? Ne spune Diana Robu, invitată la iLikeIT. Ea a realizat o hartă a magnoliilor din București cu ajutorul instrumentului gratuit pus la dispoziție de către Google Maps.

”A început ca o joacă, am pus câteva pin-uri, ca să mă orientez eu mai ușor când ies la plimbare. Le-am dat prietenilor mei să vadă harta, dar după 10-20 de magnolii nu m-am mai putut opri, așa că acum avem 300 de magnolii pe hartă. Și încă mai pot fi adăugate. Sunt locuri pe lângă care am trecut, am locuit și n-am observat magnoliile până anul acesta. Cred că e foarte multă frumusețe în orașul ăsta, trebuie doar să fim atenți la ea.” - spune Diana.

Toate fotografiile care apar în această hartă a magnoliilor au fost realizate și adăugate de către Diana, care are grijă să verifice ponturile primite de al alți pasionați de flori, înainte să le publice.

Harta magnoliilor poate fi văzută mai jos: