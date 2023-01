Haine create pentru personajele virtuale din jocuri sau animații. Cum arată pantalonii sau rochiile „cusute” digital

Un fenomen tot mai prezent în lumea modei. Chiar și brand-urile de lux își lansează acum colecțiile în format virtual.

Eliana Bogdan, artist grafic: „Am clienți din România. Am avut și din alte țări câțiva. Au fost și oameni care au văzut conceptul și au vrut să vadă ce se întâmplă”.

Eliana Bogdan are doar 25 de ani și este artist grafic. Face asta de vreo 8. În timpul liber creează haine virtuale, iar de curând a lansat o versiune digitală a unei colecții care există și în formă fizică. A fost o colaborare cu un designer român.

Tot ce creează este de vânzare. Hainele virtuale pot fi folosite în postările din social media. Adică, odată ce ți-ai cumpărat o ținută virtuală o poți purta pe Instagram sau Facebook. Costul ținutei include și editarea fotografiei.

Adrian Straulat, co-fondator: „Pentru realizarea modelului colaborăm cu o serie de artiști. Doi dintre ei sunt co-fondatori și realizează modelul 3D utilizând tehnologii precum sculptare în realitate virtuală sau generare procedurală de piese. Liniile acestea de exemplu nu sunt făcute manual, ci sunt generate procedural de către o inteligență artificială. După ce este generat modelul, etapa de printare este de 2-3 zile pe pereche. Pentru moment putem să facem randări, adică poate să apară în poze, modelul 3D. Putem să mergem și spre zona de realitate augmetată, cu meșe, astfel încât în timp real să se vadă acest model pe piciorul celui care îl poartă”.

Rareș Manolache, co-fondator: „Pereche pe care o port este ultima pereche pe care am făcut-o. Este mărimea 42 cu un filament fosforescent. Adică dacă îl dau cu lumină pe el noaptea este verde fosforescent. Am pus și logo-ul pe talpă. Sunt destul de flexibili, destul de comozi. Multe case de modă au lansat în ultimul an colecții digitale de haine și accesorii. Companiile de lux încearcă, de exemplu, să ajungă la clienți mai tineri prin jocuri video sau experiențe VR”.

Hainele nu mai sunt gândite doar pentru persoane reale, ci și pentru personaje virtuale. Vedem asta în jocuri, animații și chiar pe conturile de social media ale influencerilor digitali. THE FABRICANT, de exemplu, este un studio de modă digitală care produce piese vestimentare împreună cu designeri celebri. Clienții lor sunt toți cei care activează în mediul virtual. Dimitar Kralev conduce departamentul lor digital. L-am întâlnit în această vară, la Bucharest Tech Week.

Dimitar Kralev, THE FABRICANT: „Dacă faci un pas înapoi realizezi că ținutele pe care le cumperi îndeplinesc două scopuri. În primul rând, te încălzesc atunci când este rece și te răcoresc atunci când este cald. Acesta este scopul utilitar, iar în al doilea rând, ceea ce este la fel de important și a fost o revelație și pentru mine, este că prin intermediul hainelor te exprimi. Le spui oamenilor cine ești și ce îți place. Trimiți un semnal social. Ce am reținut de la el este că moda digitală nu o va înlocui niciodată pe cea reală, ci doar îi va ajuta pe retiaileri să reducă bugetul alocat pentru produsele care oricum nu ajung niciodată la clienți. Potrivit celor din domeniu, 30% dintre articolele create în fiecare sezon sunt folosite doar pentru promovare, iar implementarea variantelor digitale în campanii ar duce la o reducere semnificativă a amprentei de carbon generate de industria modei”.

Dimitar Kralev, THE FABRICANT: „Moda digitală are totuși un impact asupra mediului înconjurător. Încă depindem de blockchain, de centrele de date care susțin totul. Impactul asupra mediului nu este de 0%, dar este de sute de ori mai mic decât cel produs de industria fizică a modei. Probabil că industria modei ar putea să devină mai sustenabilă datorită creatorilor digitali, dar oare publicul este dispus să plătească pentru ceva ce nu va deține niciodată fizic?”

