Aproape 8 milioane de jucători l-au precomandat, îl pot descărca de acum, iar în 5 zile și 14 ore vor putea apăsa pe play, după aproape 13 ani de dezvoltare și peste un miliard de dolari.

Pe de altă parte, Blizzard ne-a trimis înapoi în Azeroth cu World of Warcraft: Forever, un Classic în care nivelul maxim rămâne 60 pentru totdeauna. Așa că astăzi ne uităm la amândouă: ce ne pregătește Rockstar, ce recorduri a doborât deja GTA 6 și ce probleme a avut pe drum, dar și de ce un joc născut în 2004 încă ne ține treji până dimineața.

Lansări așteptate de gameri

Numai gamer să nu fii în perioada asta. Așa că vă rugăm frumos, dragi șefi, să nu ne încărcați prea tare la muncă zilele următoare. Luna aceasta vin două dintre cele mai așteptate lansări de jocuri video din ultimii ani. World of Warcraft: Forever a adus puțină viață într-un joc lansat acum 22 de ani. Iar GTA 6 este cel mai ambițios proiect din istoria divertismentului.

Le luăm pe rând și începem cu GTA. Seria a apărut în '97, fără prea mare tam-tam: un joc văzut de sus, care inițial trebuia să se numească Race 'n' Chase și în care erai polițist. Programatorii și-au dat seama că e cam plictisitor, așa că au inversat rolurile. Marele salt vine în 2001, cu GTA 3: o lume 3D în care poți face ce vrei, construită cu doar 5 milioane de dolari și vreo 25 de oameni. Urmează Vice City, orașul în care ne întoarcem acum, apoi San Andreas, cel mai vândut joc din istoria PlayStation 2, și GTA IV, care a făcut 310 milioane de dolari în primele 24 de ore.

Dar standardul l-a stabilit GTA 5. A trecut prin trei generații de console și a vândut peste 230 de milioane de copii, dintre care 5 milioane doar în ultimele trei luni. GTA Online a adus aproape 10 miliarde de dolari și face și astăzi între 1,5 și 2 milioane pe zi. Probabil tocmai de aceea GTA 6 a întârziat atât. Au trecut 13 ani de la ultimul GTA, iar seria are astăzi 29. Pentru mulți va fi primul GTA, pentru alții doar o continuare.

Ce aduce nou GTA VI

În GTA 6 ne întoarcem în Vice City, alături de Jason și Lucia, prima protagonistă a seriei. Sunt un fel de Bonnie și Clyde moderni: un jaf care părea ușor se duce pe râpă, iar cei doi se trezesc îngropați până-n gât într-o conspirație care se întinde pe întregul stat Leonida.

Cel mai mult am aflat din trailerul de aproape 30 de minute lansat în august pe Netflix, cel mai urmărit clip de pe platformă în 87 de țări. Rockstar ridică din nou ștacheta la realism: străzile sunt pline de personaje care par să aibă propriile vieți, un mozaic luat direct din America de azi. Ritmul se schimbă și el. Acțiunea rapidă din GTA V lasă locul unui joc mai așezat, după modelul din RDR 2. Poliția te poate recunoaște după armă, haine sau mașină, așa că nu mai scapi doar apăsând accelerația. Trebuie să-ți schimbi hainele, să scapi de armă și să vopsești mașina sau s-o abandonezi.

Și dimensiunile s-au schimbat. Rockstar a ajuns la aproape 5.000 de angajați, dublu față de 2018, iar jocul va ocupa 210 GB. Dacă GTA 5 era o garsonieră, GTA 6 e un penthouse: statul Leonida e mai mare decât hărțile din GTA 4, GTA 5 și RDR 2 puse la un loc. Bugetul nu e oficial, dar Strauss Zelnick, CEO-ul Take-Two, a spus că nu a depășit 1,5 miliarde de dolari. Nu pare o problemă: jocul a adus deja peste 700 de milioane doar din precomenzi.

Cât de mare e lansarea se vede chiar și la birou: într-un sondaj Zety, 11% dintre angajații americani chestionați spun că își iau liber pe 19 noiembrie. Iar în Miami, orașul care stă la baza Vice City, campania a mers pe „Go Big or Go Home”: mașini cu numere din joc pe Ocean Drive, o plajă redenumită Vice City Beach și chiar un rebranding pentru Miami Heat.

Lansarea, amânată de două ori

Nu totul a mers perfect. Lansarea a fost amânată de două ori, din 2025 în mai 2026 și apoi pe 19 noiembrie. Un hacker numit CyberLeek a publicat clipuri din joc și a amenințat că va face public finalul dacă Rockstar nu îi îndeplinește cererile. Iar pe console, ținta este de 30 FPS, jumătate din cât sunt obișnuiți gamerii dedicați. GTA 6 apare doar pe console, stocurile s-au epuizat peste tot, iar un PlayStation 5 de bază ajunge la aproape 1.000 de euro.

Dacă nu reușiți să dați de o consolă, nu vă îngrijorați: GTA 6 nu e singura lansare din noiembrie. WoW Classic: Forever a devenit un hit fără să reinventeze nimic. Blizzard s-a întors 22 de ani în trecut și a relansat versiunea originală, cu grafică mai bună și câteva noutăți. După ani în care expansiunile au dus jucătorii pe alte planete și în universuri alternative, iar numărul lor a scăzut constant, a fost nevoie doar de puțină nostalgie făcută bine.

WoW Forever e un joc lent, foarte lent. Nu te ține nimeni de mână, trebuie să afli singur unde să mergi din conversațiile cu paznicul sau cu fierarul satului. Unele misiuni te trimit să omori zece mistreți, apoi alți zece, pentru că primii n-au fost de ajuns. Dar tocmai aici e farmecul: drumul e mai important decât finalul, ai timp să descoperi lumea și să-ți faci prieteni printre jucători. Blizzard a încercat ani de zile să-și mulțumească fanii cu sisteme noi și dragoni pe care îi poți călări. Soluția era în fața lor încă de la început… trebuiau doar să apese frâna.

Două titluri legendare, lansate la două săptămâni unul de altul, care nici nu puteau fi mai diferite. Pe de-o parte e GTA 6, care se uită spre viitor și promite să fie produsul de divertisment cu cel mai mare impact din istorie. La polul opus e WoW Forever, care se uită spre trecut și încearcă să readucă magia jocurilor din anii 2000.