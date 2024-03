Expoziție imersivă cu imagini surprinse în urmă cu 43 de ani, cu Dumitru Prunariu în spațiu. Detalii la iLikeIT

În ediția de luni a emisiunii iLikeIT vorbim despre expoziția imersivă „Cosmos”, care conține și imagini surprinse acum 43 de ani, când Dumitru Prunariu a ajuns în spațiu.



Sorina Topceanu, co-fondator muzeu imersiv: „Face parte din a doua serie de show-uri pe care le-am pregătit pentru primăvara aceasta și este vorba despre o călătorie fantastică printre planete, stele și diverse corpuri cerești. Putem să vedem și o eclipsă de soare, diferite constelații și chiar să experimentăm și o gaură neagră”.

Alex Petroșanu, artist: „Este un proiect deosebit. Partea imersivă implică o tehnologie de ultimă oră de software, cât și hardware. Am folosit inclusiv inteligența artificială, la nivel experimental. Nu putem să ne bazăm 100% pe ea, încă, dar așteptăm să ne ajute cât mai mult în muncă. (...) Am încercat să ne imaginăm Cosmosul, am studiat partea tehnică și științifică. Am avut ajutorul domnului Prunariu în partea de consultanță”.

