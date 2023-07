Experimentul făcut de doi jurnaliști Sky News. Inteligența artificială a creat o redacție de știri

O echipă de jurnaliști britanici a vrut să verifice dacă joburile lor sunt în siguranță și au cerut ajutorul unor specialiști în inteligență artificială.

Împreună au creat un... reporter virtual, pe care l-au pus la treabă ca să vadă cât de credibile sunt știrile pe care le realizează.

Tom Clarke, corespondent Sky News: „Cam toată lumea e de acord că tehnologia IA (inteligența artificială) va transforma societatea, inclusiv muncile pe care le facem. Dar până unde se va ajunge și cât de repede se va întâmpla asta? Așa că am încercat să vedem dacă putem găsi o inteligență artificială care să facă munca mea. Am venit în Trondheim să mă întâlnesc cu cineva care ne-ar putea ajuta să răspundem la această întrebare.

Am fost destul de surprins că nu mai e altcineva care folosește tehnologia, pentru că mi-am crescut productivitatea cu mult.”

Oricine poate să-i ceară programului ChatGPT să scrie un reportaj. Jurnaliștii Sky News au vrut să meargă mai departe și să-l convingă să se transforme într-un jurnalist, fără sprijin exterior. Iar specialistul norvegian a construit reporterul virtual cu ajutorul softului și al limbajului de programare Python. Programul adună informații despre posibile știri de pe Internet și, pentru a simula fluxul de lucru dintr-o redacție de știri, două "creiere digitale" lucrează în paralel. Unul propune idei de știri, celălalt le editează și găsește erorile.

„Softul va crea opt idei diferite... o să le vedem cât de curând pe ecran... Da, le putem vedea acum”.

După aproape 20 de minute de așteptare, articolul este gata.

- Asta e... „Haos pe caniculă”.

- „Dezvăluim criza sanitară din Marea Britanie, care ia amploare pe fondul temperaturilor în creștere”.

Sunt câteva afirmații destul de îndrăznețe. Creșterea temperaturilor, legătura directă cu creșterea numărului de bolnavi și a morților. Putem considera aceste idei drept reale?

- Nu, nu ar trebui să faci așa ceva, pentru că software-ul e creat să dea răspunsuri, mereu vrea să dea răspunsuri. Dar, dacă nu găsește un răspuns bun, atunci inventează unul. Noi le numim „halucinații”.

- Și în domeniul meu le numim „dezinformări”.

Experimentul, un succes

Mai dificilă este, însă, crearea unui reportaj video.

Și ce spune reporterul mai departe: „În timp ce schimbările climatice nu sunt stopate, să fim pregătiți rămâne cea mai bună protecție împotriva atacului arzător al unui viitor mai fierbinte”. Are abilitatea de a scrie propoziții scurte și sugerează ce imagini ar trebui folosite, imagini relevante... Asta mă surprinde.”

Reporterii Sky au trecut la etapa a doua: cu ajutorul unui alt program de inteligență artificială, au dat personalitate reporterului virtual. Cea care și-a oferit imaginea drept model a fost o producătoare a postului britanic.

Câteva zile mai târziu, reporterul virtual este complet.

Experimentul s-a încheiat cu succes, spun jurnaliștii. Rămâne de văzut dacă marile companii implicate în cursa pentru cele mai bune inteligențe artificiale pot da și... credibilitate unor reporteri virtuali.

