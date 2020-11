Cum se pot dona simplu obiectele de prisos, a explicat invitatul Iuliei Ionescu în emisiunea ILikeIT

Obiectele de prisos de prin casă pot fi donate acum celor care au nevoie de ele, prin intermediul unei platforme. Ne explică cum realizatoarea emisiunii IlikeIT, Iulia Ionescu, alături de invitatul ei.

Mulți dintre noi au acasă diferite obiecte care nu le mai folosesc, dar nu vor neapărat să le vândă. Pentru aceștia există site-ul daugratis.ro, unde se pot posta anunțuri pentru orice fel de lucruri, cu o singură condiție: să nu coste nimic.

Adrian Lupu, unul dintre fondatorii platformei daugratis.ro, i-a spus Iuliei Ionescu, în emisiunea IlikeIT, cum funcționează sistemul.

„Funcționează ca orice alt site de anunțuri, te înregistrezi și publici anunțul pe care îl dorești, un anunț, două trei, zece, cate vrei. Însă, orice publici trebuie să-l dai gratis. Procedura, am o bicicletă, n-o mai folosesc, rămâne într-o boxă, prefer să o dau cuiva să profite de ea, să o folosească, și atunci îi fac o poză, mă înregistrez pe site, dau anunțul, localitatea de unde sunt și aștept mesajele. Am avut câteva sute de anunțuri, mai mult decât ne așteptam, speram să începem ușor-ușor, dar deja văd că lumea accesează, caută anunțuri, pun, și le revendică, nu stă mai mult de două zile, trei zile...Dau ce au prin casă, nu mai folosesc și sunt în stare de funcționare” a explicat Adrian Lupu.