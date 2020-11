Cum poți face apă din aer. Tehnologia unică care produce apă potabilă nepoluată

Toți cei care au participat anul acesta la CES, în Las Vegas, au gustat apa produsă din aer, cu ajutorul energiei solare.

Un produs Source. Așa se numește compania care a lansat această tehnologie unică, ce folosește puterea soarelui pentru a extrage din aer apă potabilă curată, nepoluată și mineralizată.

Kaitlyn Fitzgerald, Brand Director Zero Mass Water: "Ceea ce vedeți aici sunt panourile solare de la Source. Colectăm umiditatea din aer într-un material hidroscopic, un material foarte atractiv pentru apă și folosim puterea soarelui, puterea solară, pentru a o transforma în apă pură, lichidă, foarte bună pentru consum. Adăugăm magneziu și calciu la aceea apă pentru a putea fi bună și foarte bună pentru tine și o livrăm la robinet".

Source are sediul în Statele Unite ale Americii. Mai exact în Scottsdale, Arizona. Aici a fost dezvoltată tehnologia care a uimit o lume întreagă.

Totul a pornit de la panourile solare, pe care acum le au foarte mulți americani pe case, iar în interiorul panourilor au introdus un sistem de ventilație care aspiră aerul din atmosferă și îl împinge într-un material care absoarbe apa.

Kaitlyn Fitzgerald: ”Viziunea noastră este să perfecționăm apa la nivel global, pentru fiecare persoană, din orice colț al lumii. În momentul de față suntem prezenți în mai bine de 35 de țări, iar acesta este doar începutul”.

Tehnologia este optimizată pentru a produce apă indiferent de condițiile meteo. Funcţionează chiar și atunci când plouă puternic sau ninge și a reușit să facă minuni chiar și în unele dintre cele mai aride deșerturi din lume.

Kaitlyn Fitzgerald: "Avem parteneriate cu ONG-uri și autorități guvernamentale din întreaga lume tocmai pentru a le oferi apă oamenilor care se confruntă cu probleme reale în ceea ce privește apa de consum, iar asta ne-a permis să ne dezvoltăm repede și să ajungem la oamenii care au cea mai mare nevoie de apa noastră".

Surse sustenabile de apă au fost instalate și pentru orfelinatele și școlile din nordul Libanului, în localitățile aflate la granița cu Siria, dar și în Dubai, acolo unde condițiile meteo au creat întotdeuna probleme celor care sapă în pământ și instalează conducte de apă.

Kaitlyn Fitzgerald: ”Un lucru foarte important pentru noi este ca standardele noastre în ceea ce privește consumul de apă să se alinieze și dorințele fiecărei comunități pentru ca oamenii care consumă apa noastră să știe că apa pe care o beau este la nivelul standardelor impuse. Ne uităm la standarele locale din fiecare zonă și ne testăm apa în funcție de aceste criterii, în locurile unde am reușit să ne instalăm sistemele. Așadar, regulile noastre sunt și foarte stricte”.

Kaitlyn Fitzgerald: ”Este foarte important pentru noi ca apa pe care o producem să fie bună, iar abalajele pe care le folosim să nu dăuneze mediului înconjurător, iar cu panourile solare SOURCE, dacă ai această soluție pe casa ta, reduci consumul la aproximativ 300 de sticle de apă în fiecare lună, iar asta înseamnă 300 de sticle de plastic care nu ajung să dăuneze mediului".

Pe același principiu merg și cei de la ROCEAN. Ei au lansat un sistem inteligent prin care îți poți filtra apa de la robinet și pe care o poți transforma, dacă preferi, din apă plată, în minerală. Și pe ei i-am întâlnit tot la CES, la începutul acestui an.

Dozatorul ROCEAN se conectează direct la rețeaua de apă din casă și asigură o filtrare cu mult peste medie a apei de la robinet. În plus, ajută enorm la reducere consumului de plastic. Dacă am ajunge să bem doar apă de la robinet, nu am mai fi nevoiți să cumpărăm mii de sticle de apă în fiecare an. Vorbim de mii sticle de plastic care odată ce ajung în mediul înconjurător nu fac altceva decât să îngreuneze și mai tare sistemele de alimentare cu apă potabilă.

Toţi ne întrebăm de ce trebuie să cumpărăm apă îmbuteliată care uneori vine din capătul celălalt al planetei? De ce nu poate exista un mod sustenabil şi uşor de a consuma apa de acasă? Fiecare dintre noi are deja un rezervor de apă nelimitat la robinet.

Se vorbeşte tot mai mult despre calitatea apei pe care o consumăm și despre sistemele de filtrare a apei, deşi nu știm cât sunt de eficiente. Din fericire, România este una dintre țările europene cu cele mai bogate resurse subterane de apă, dar chiar și așa, nu stăm prea bine la capitolul apă potabilă. Românii cumpără sute de mii de sticle de apă în fiecare an, iar țara noastră este printre statele europene cu cel mai mic consum de apă de la robinet.