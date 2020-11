Iulia Ionescu analizează Black Friday 2020, la ILikeIT. Diferențele față de anii trecuți

Iulia Ionescu a făcut „noapte albă” pentru a prezenta în emsiunea „ILikeIT” oferte de Black Friday.

Vineri, 13 noiembrie, s-a împlinit și un an de la prima ediție a emisiunii prezentate de Iulia, care a analizat, la fel ca atunci, oferte principalilor retaileri din mediul online.

Iulia a remarcat, din capul locului, diferențe față de anii trecuți, provenind mai ales din adaptarea comercianților la vremurile actuale, respectiv pandemia de coronavirus.

„Anul acesta avem la reduceri multe servicii medicale, o noutate față de anii anteriori, putem cumpăra teste PCR, dacă mai găsim în stoc, pentru că sunt deja epuizate, în mod normal costau 400 de lei acum costă 200 de lei, am mai văzut și multe reduceri la beauty, pachete de îngrijire personală, în saloane, în clinici de înfrumusețare, pentru doamne. Dar dacă achiziționați așa ceva trebuie să vă consultați cu medicii, cu specialiștii, am observat și pachete de vacanță în țară, în diferite pensiuni, am făcut o comparație cu prețurile de acum două-trei săptămâni și am constatat că prețurile sunt relativ la fel, doar că au crescut puțin serviciile pe care le oferă. Sunt și multe telefoane, la fel ca și în anii trecuți” a spus Iulia Ionescu.