iLikeIT. De ce nu sunt reduceri de Black Friday de 90% și în România

Black Friday, sub lupă în emisiunea ILikeIT.

Black Friday e aproape la debut în România, iar invitata Iuliei Ionescu în emisiunea ILike IT a făcut o analiză de context a fenomenului de la noi, în pandemia de coronavirus.

Doina Vâlceanu, specialist e-commerce, a abordat la ILikeIT fenomenul reducerilor de Black Friday, care a fost reinterpretat de comercianții din România. Va fi un sezon bun pentru vânzări, mai ales pentru electronice și electrocasnice, în dauna vacanțelor, crede specialista în e-commerce. Totul, evident, din cauza izolării la domiciliu impusă de pandemia de coronavirus.

Doina Vâlceanu, specialist e-commerce: „Reduceri multe și mari, conform unui studiu citit recent, 54% din români se așteaptă la mega reduceri, doar acum în noiembrie când își vor achiziționa produsele mult dorite. Le păzesc, le urmăresc și le pun în whishlist, în tot felul de liste, le pun în cont și le salvează și urmăresc ce s-a întâmplat cu prețul lor. Cel mai mare e-tailer din România spunea că pregătește 4 milioane de produse cu reduceri, cu siguranță că vom vedea și pe acolo scăpată o vacanță, însă nu este realist ca să fie cumpărate. În schimb, ne așteptăm ce s-a cumpărat și de la începutul pandemiei și până acum să aibă un boom și mai mare. Într-adevăr, urmează o criză, dar până la urmă veniturile oamenilor nu au scăzut atât de mult, sau, să spunem a celor care oricum cumpărau online. E un extra buget păstrat în familie, probabil nu ai fost nici la mare, ai ratat și niște city-break-uri, prin urmare vei avea niște produse extra. Sărbătorile vin, pandemie sau nu, tot ești cu persoanele iubite de Crăciun și vrei să faci cadouri”

Iată câteva produse reduse de Black Friday

Care sunt însă produsele care vor fi scoase la vânzare? Explică Doina Vâlceanu.

„Din ce am văzut, la mai mulți retaileri, urmează bijuterii, urmează cosmetice și parfumuri scumpe, tot ce înseamnă IT pentru acasă, mobilă. Să ne gândim mai ales la celelalte aspecte, ce se întâmplă acum în piață, cu 50% a crescut cererea de case, ceea ce înseamnă că tot mai mulți își caută acum mobilă, electrocasnice, șamd, deci trebuie să vedem în context ca să înțelegem ce urmează să găsim în online”.

Black Friday e complet diferit la noi față de State, din unghiul abordat de comercianți.

Doina Vâlceanu: „Noi am făcut o variantă mioritică a tot ce însemnă Black Friday, am alterat. Dacă în America, unde a fost el inventat, Black Friday este ocazia de soldări, de lichidări de stocuri, cu produse vechi, de aceea ne așteptăm la reduceri de 70-90%. În România, fiind o reinterpretare, sunt inclusiv produse la precomandă, -ultimul telefon răcnet care a apărut pe piață- de Black Friday are o reducere. Nu ai cum tu ca și comerciant, să oferi astfel de reduceri pentru stocuri noi pe care abia acum le cumperi pentru prima dată de la furnizorii tăi. De aici eroarea”.