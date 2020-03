CES Las Vegas 2020, dominat de televizoare. Cum arată ecranele 8K

Că avem televizoare 8K la vânzare și în România nu este o noutate! Cum, de altfel, nu miră pe nimeni că întâlnim conjugări ale gadgeturilor în această direcție.

Camere care filmează, drone, infrastructură de mare viteză pentru a emite și recepționa conținut la această calitate. E însă cu adevărat momentul 8k?

Dacă ne luăm după expozanții de la CES Las Vegas, ne-am gândi un pic că se impune o schimbare în sufragerii. Pe de altă parte, astfel de evenimente sunt despre viitor. Da, producătorii au venit cu televizoare și monitoare 8 k la standuri, dar realitatea și experții zic că încă suntem în era full HD, cu un pic de apetit pentru 4K. Mai e mult până departe.

Anul acesta la CES au fost prezentate mai multe televizoare ca niciodată. Cu tot felul de nume de alint, unul mai pestriț ca altul, mai late, mai pe înalt, mai pe un ax pe care să se învârtă. Ba chiar s-au înfrățit și cu o altă combinație cifră-literă la fel de musculoasă, 5G, și au defilat cu explicații, prin fața asistenței uluite. Dacă îi asculți pe cei care au marfă de dat, mâine ar trebui să te lepezi de televizorul actual și să împuști pe net măcar un 8K la reducere. Un televizor care la noi costă chiar și 4000 de euro acum.

Japonezii fac teste la nivel național de cel puțin trei ani, iar Olimpiada de la Tokyo se anunță ocazia ideală de a împinge lucrurile și mai departe.

Britanicii și francezii sunt, la rândul lor, pe metereze. Deci nu va fi o surpriză când vom auzi despre primele evenimente majore redate lacrimă la această rezoluție. Asta dacă nu se lasă și ei învinși de panica iscată de coronavirus.

În realitate, piața doar ce lasă pe farfurie rămășițele FULL HD și gustă mai curajos din 4K, darămite să vorbim despre "the next big thing". Abia în următorii trei ani se estimează că va fi atins milionul de televizoare 8K vândute la nivel global. Între timp, o treime din populație va deține cel puțin un dispozitiv 4K.

Paul Walker, specialist televizoare 8K: „Este vorba de evoluția rezoluției. În urmă cu câțiva ani am vorbit despre tehnologia 4K, apoi despre înalta definiție, iar atunci cand am trecut la 4K mulți oameni se întrebau unde este conținutul pentru 4K, dar după lansarea 4K am văzut tot mai mult conținut pe serviciile de streaming online, numeroase transmisii, transmisii prin satelit. Foarte mult conținut 4K, iar acum când vorbim despre 8K oamenii sunt mult mai receptivi. Au apărut televizoarele 8K, deși nu există momentan conținut pentru așa ceva, dar știm că o să apară.”

Pe de altă parte, să ne uităm cât de repede au crescut standardele în ceea ce privește diagonala televizorului. 55 este noul 32. Iar 75, Sfântul Petru! Publicului i-au picat cu tronc ecranele mari. Avem foame de noutate, chiar dacă nu o înțelegem pe deplin și, mai ales, nu ne-o permitem!

Paul Walker, specialist televizoare 8K: „Oamenii nu mai au 4-5 televizoare în casă. Au un singur televizor și asta este piața pe care vrem s-o acoperim. Dacă vor un televizor mare, îl vor pe cel mai bun.”

Și tot specialiștii din industria producătoare de televizoare susțin că formatele de imagini aveau o durată de viață de 25- 30 de ani în secolul 20. În timp ce în secolul 21 vorbim de maximum 20 de ani pentru un standard și putem doar să ne imaginăm cum vor funcționa lucrurile în decada următoare.

Dorința de a crea conținut la standarde înalte există - nu doar plăcerea consumului. Puterea începe să nu mai fie o problemă. Se vorbește despre întregi ecosisteme 8K - camere, drone, servere de capacitate uriașă ori medii fizice de stocare. Cu siguranță va trebui să investim într-o nouă generație de device-uri, pentru că 8K are nevoie de bicepși și de spate.. și de un 5G, care cere la rându-i, dar pentru asta trebuie să săpăm adânc în buzunar.

Paul Walker, specialist televizoare 8K: „Știm că oamenii vor urmări pe aceste televizoare și mult conținut care nu este 8K și avem ceea ce noi numim AIPQ. Așa că în spatele televizorului avem un algoritm de machine learning, care îl ajută pe televizor să înțeleagă cum să transforme imagini de o rezoluție mai mică în 8K. Practic, chiar și atunci când nu urmărești imagini în format 8K sau chiar 4K, imaginile de pe televizor tot vor arăta incredibil. Oamenii sunt foarte, foarte entuziasmați în privința tehnologiei 8K, chiar dacă nu există momentan conținut pentru așa ceva.”

Probabil că pragul mediu de o mie de dolari per unitate va fi tangibil undeva după 2022-2023. Iar cel de 500, după 2027.

O achiziție acum nu poate fi considerată o investiție, pentru că atunci când vine vorba de televizoare, am văzut cu toții cât de repede se mișcă lucrurile. Peste 5 ani vom avea, însă, dispozitive mult mai bune ca-n prezent.

Paul Walker, specialist televizoare 8K: „În cinematografie se trage acum pe peliculă, la o rezoluție excepțional de mare și poți rula un film realizat în 1970, îl poti ajusta, iar acum putem filma în 4K sau 8K pentru a obține această rezoluție incredibilă.”

În concluzie, inovația este la un nivel amețitor, merită aplaudată. Factorul wow e acolo și punctează bine de tot atât tehnic, cât și mai ales la impresia artistică. Dar aceeași inovație trebuie dozată corect. Luăm fix bucățile care ne ajută în viața de zi cu zi acum.

Or, înțelegerea tehnologiei, deschiderea către ea, când vine vorba de 8K - și nu numai - sunt mult mai importante decât prezența ei actuală pe piață.