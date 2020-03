100 de români lucrează în sediul Facebook din Londra: „Colegii sunt uimiți cât de descurcăreți suntem”

Aproape 100 de români lucrează, la Londra, în cel mai mare sediu Facebook din Europa. Le-am făcut o vizită săptămânile trecute și ne-am bucurat să aflăm cât de apreciați sunt.

Harnici, deștepți și, mai ales, descurcăreți, așa ne văd cei care fac angajările acolo. Românii pe care i-am întâlnit confirmă din plin acest statut.

Sediul Facebook din Londra este cel mai mare punct tehnologic al companiei din Europa. Sunt și foarte mulți români aici.

Alexandru Voica face parte din echipa de comunicare și marketing a companiei. Stă de doi ani în Londra și este unul dintre cei aproximativ 100 de români care lucrează aici.

Tinerii antreprenori găsesc aici atât suport financiar, cât și mijloacele de lucru de care au nevoie pentru a-și pune în practică ideile. Proiecte independente bazate pe inteligența artificială, realitatea virtuală și conectivitate prind formă la Londra.

Iar multe dintre inovațiile dezvoltate de start-up-uri cu ajutorul Facebook au fost implementate chiar în cadrul companiei lui Mark Zuckerberg. Aproape toate centrele de date sunt întreținute, spre exemplu, cu energie solară. În timp ce căldura generată de servere este folosită pentru a încălzi casele din apropiere.

Biroul din Londra a fost deschis în anul 2007. Spațiul de aici a devenit între timp un important punct de dezvoltare pentru echipele de ingineri. Aproape o treime dintre angajați are acest rol.

Alexandru Voica: „Avem ingineri care se ocupă cu Workplace, WhatsApp. Avem ingineri care lucrează la sistemele de adds. Avem ingineri care lucrează la infrastructură, toate sistemele și serverele care ajută Facebook să funcționeze. Este cel mai mare birou de inginerie din Europa.”

Tehnologiile care stau la baza sistemelor inteligente de distribuire a reclamelor de pe Facebook. Suportul tehnic al tuturor platformelor deținute de companie și instrumentele bazate pe inteligență artificială și realitate virtuală sunt doar o parte dintre sarcinile inginerilor de aici.

Facebook are birouri de dezvoltare în 70 de orașe din întreaga lume și aproximativ 45.000 de angajați la nivel global. Cele mai mari birouri sunt în Seattle, New York, Dublin și Tel Aviv, iar sediul central este în Menlo Park, din Silicon Valley. Aici își desfășoară activitatea o bună parte dintre angajați. Mulți dintre cei care lucrează acum în Londra sau în orice alt birou al companiei au trecut inițial printr-un stadiu de pregătire în Statele Unite.

Angajații folosesc un ecran interactiv ca să găsească diverse săli de conferință unde trebui să ajungă. Dacă alegi o anumită încăpere, îți spune cum să ajungi acolo, îți arată și cum arată încăperea. Cu verde sunt încăperile pe care le poți folosi și cu roșu sunt încăperile care sunt deja ocupate. E un fel de Google Maps al Facebook-ului. Este un sistem folosit în toate birourile, dar aplicația este făcută în Londra.

Erdal Ibraim este din Constanța. A terminat ASE-ul în București și a lucrat mult timp în zona financiară. De aproape doi ani, însă, conduce una dintre cele mai importante echipe de ingineri a companiei Facebook, din Londra.

Erdal: „Titulatura oficială este de Production Enginering Manager și de fiecare dată când spun asta oamenii se uită cu ochii mari la mine și nu înțeleg nimic. Sunt manager al unei echipe de ingineri softwear.Lucrez cu aproape 20 de oameni din întreaga lume, am colegi din America de Sud, din Europa, Asia, oameni de peste tot.”

Iulia: „Cum sunt văzuți românii aici?”

Erdal: „Suntem văzuți bine, suntem percepuți foarte, foarte ok. Ar fi, însă, neautentic să spun că avem un avantaj sau dezavantaj. Sunt oameni din toate colțurile lumii. De exemplu, la biroul din spatele meu stă un tip din Brazilia, lângă el cred că este un bulgar, un italian. Acolo avem un portughez, un polonez și un croat. Contează că sunt eu din România și ei sunt? Ăștia suntem!”

Maria Gioca este data analyst. Conduce diverse proiecte de cercetare pentru Facebook în Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Este printre primii români angajați în sediul de la Londra.

Maria Gioca: Am fost foarte surprinsă la angajare când am descoperit că Mark are o sesiune de întrebări și răspunsuri cu angajații în fiecare săptămână.

Iulia: Pe Facebook?

Maria Gioca: Nu, live! Se întâmplă în California, dar este difuzată sesiunea peste tot în lume, în toate birourile.

Iulia: Ce ți-a rămas în cap din tot ce a spus el?

Maria Gioca: Faptul că obiectivul nostru este să construim comunități, noi îi ajutăm pe oameni să intre în contact în jurul lucrurilor care contează pentru ei.

Același lucru ni l-a spus și Dana Muntean, o altă româncă. Se ocupă de dezvoltarea și promovarea platformei "Workplace by Facebook" în Marea Britanie și Europa de Est. Rețeaua socială este folosită acum de companii globale pentru a crea legături strânse între angajații lor din întreaga lume.

Dana Muntean: „Fiecare decizie pe care o iau eu sau orice alt om din echipa mea este din perspectiva unui CEO. Mereu ne gândim, ce am face dacă asta ar fi compania noastră.”

Iulia: „Cum sunt văzuți români aici?”

Dana Muntean: „Românii de aici sunt văzuți ca niște oameni harnici, deștepți. Colegii mei sunt uimiți de cât de șmecheri suntem, cât de descurcăreți. Mereu când sunt interviuri și se află că cineva vorbește românește sunt foarte entuziasmați și îmi povestesc că speră că vor mai găsi un român.”

La fel ca Erdal, Maria și Dana sunt alți aproape o sută de români aici. Ne-ar fi plăcut să aflăm mai multe despre sarcinile lor zilnice, dar au fost destul de rezervați în declarații. Munca lor este confidențială. Am aflat, însă, că aproape toți angajații sunt mari fani Game of Thrones, iar o parte dintre sălile din clădire poartă nume inspirate din celebrul serial.

Ne-am convins că se muncește mult la Facebook și este de înțeles și de ce. Compania este evaluată acum la aproximativ 160 de miliarde de dolari. Se confruntă, însă, cu un deficit de imagine. Mulți utilizatori au renunțat la conturile lor după scandalul Cambridge Analytica din anul 2018. Mark Zuckerberg a fost nevoit să ofere explicații atunci și în fața senatului american.

Situația nu a fost clarificată încă. Facebook mai are de înfruntat și competiția. Tik Tok prinde tot mai mult la tineri. Este rețeaua socială cu cea mai rapidă creștere a numărului de utilizatori din istorie: peste 500 de milioane de utilizatori în doar trei ani.