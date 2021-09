Certificate false de vaccinare inexistente, vândute cu 100 de euro pe Telegram. Infractorii cibernetici sunt bine ascunși

Atacatorii cibernetici profită de orice ocazie ca să se îmbogățească. Acum încearcă să profite de cei care caută certificate false de vaccinare.

Cer victimelor cel puțin 100 de euro, dar și toate datele personale ale acestora care pot fi folosite și pentru alte fraude. Iar certificatele false, evident, nu pot fi folosite deloc.

Un expert în securitate cibernetică a „negociat” cu persoanele care ofereau astfel de servicii și a explicat cum au decurs lucrurile, la iLikeIT.

Iulian Harș, specialist în securitate, Kaspersky: „M-am înspăimântat cât de ușor e să te adauge cineva pe un grup de Telegram, de aici începe, și să te împingă să-ți cumperi un certificat fals. Prețul m-a surprins, 100-150 de euro, însă ce m-a surprins mai tare, decât partea de a mă adăuga pe un grup, sunt metodele de plată. (...) Mai jos (pe grupul de telegram COVID-19 vaccin n.r.) , apare „scrie-ne în privat”, pe o adresă de mail, și mai departe e un aspect pe care vreau să-l menționez, e că îți vor cere datele personale. Orice certificat de vaccinare conține datele tale personale, și aici intervine partea mai specială. Orice transmitere de date personale intră sub incidența GDPR, asta o știm. Dar nu suntem conștienți că orice transmitere poate duce la folosirea acestora într-un scop mai rău, poate fi orice variantă. Trebuie să dăm CNP, adresă, nume complet, toate informațiile astea. Chiar dacă nu ști să folosești una din platforme, Paypal, bitcoin, te ajută să faci asta într-un mod destul de simplu”

Marian Andrei: Nu plătești printr-un cont normal, de bancă, pentru că poate fi urmărit, plătești prin paypal, bitcoin sau orice altă criptomonedă...

Iulian Harș: „Mie mi se pare că lucrul acesta a fost importat, există multe alte platforme la nivel mondial, lucrul acesta este importat și adus în zona noastră, adaptat, ce m-a surprins este cât de bine făcut e mesajul, complet și coerent”.

Marian Andrei: Mai e un mesaj acolo, „Eu nu le am cu crypto, cum pot să plătesc..”

Iulian Harș: „Te pot ajuta să faci plata. Ce mi se pare fascinant, de altfel, este că nu vei primi nimic în schimb, oricine încearcă să primească un astfel de certificat, probabil oricine care plătește, iși asumă riscul de a nu primi un astfel de certificat, din câte am încercat noi, după 24 de ore, răspunsul a fost „Te rugăm să mai aștepți”. E destul de complicat să urmărești o persoană care se află în spatele unei astfel de rețele, plus că încercând să falsifici un document intri și sub incidența legii. Se întâmplă pe mai multe platforme, dar este preferat Telegram, pentru că acel modul de criptare funcționează foarte bine.”