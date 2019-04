Cel mai inteligent birou de pe planetă, la iLikeIT. Are 3 monitoare și un computer

George Buhnici ne arată cel mai inteligent birou de pe planetă: vine cu trei monitoare și un computer foarte performant.

George Buhnici: ”Nu am găsit nimic mai spectaculos pentru cei înnebuniți după calculatoare, decât acest birou. Nu este un birou. Nu sunt trei monitoare pe un birou care urcă și coboară, ci e toate la un loc, cu un super-calculator și câteva gadgeturi care să-ți ia ochii și banii.

Hai să vă arăt cum funcționează. Poți să-l cobori sau să ridici. Poți să-ți așezi telefonul pe zona de încărcare după care te apuci de lucru la această tastatură integrată sub masă. Am un touchpad și un sistem leapmotion pentru gesturi. Dar hai să vedem cum îl și folosim. Să zicem că aici vreau să deschid pagina emisiunii. Am deschis pagina noastră aici. Pe ecranul principal deschizi o aplicație de productivitate, cum ar fi calculatorul. Pe care-l muți pe ecranul din dreapta.

Iar pe un birou atât de aerisit nu au ce căuta hârtiile. Cu o singură excepție, atunci când chiar ai nevoie să scanezi documentul respectiv nu trebuie decât să-l pui pe masă, te duci în aplicația de scannere, camera de aici va recunoaște și va transforma atunci într-un document virtual. În plus pe lângă cele trei ecrane tactile, mai am o cameră aici, camera pentru scannere, iar aici în masă care ies și intră magnetic, le pot folosi cât am nevoie și apoi le adaug înapoi la încărcare.

Toată povestea această nu are nevoie decât de un singur cablu iar inteligența este fix sub masă. În carcasa de aici se află penultima generație de procesor, cu multă memorie. E un calculator care a fost integrat într-o masă. Arată bine de vreo 5000 de euro. E un concept interesant care te va face mai sănătos la locul de muncă și care te va face foarte cool."

Dacă vă interesează acest birou și vreți să luați măsurători pentru încăpere, există o ruletă la fel de inteligentă, care folosește senzori pentru toate datele de măsurare.

