O să începem cu cel care a fost lansat cel mai recent, e vorba despre Honor Watch 6, cei de la Honor pe lângă telefoane fac și ceasuri de ceva timp, care costă undeva pe la 1000 de lei și e interesant ca design pentru că încearcă să ofere un ecran cât mai mare într-o carcasă care este rotundă. Este disponibilă în două variante, atât deschisă la culoare cu această curea din piele, cât și cu o carcasă mai închisă. El vine cu sistemul de operare al celor de la Honor, este vorba despre MagicOS, este ușor de folosit, sunt multe fețe de ceas interesante, însă partea lui mai spectaculoasă este atunci când deschizi meniul, care are o mulțime de aplicații care sunt utile atât pentru monitorizarea sănătății. Pe parte de sport stă cel mai bine pentru că sunt 122 de sporturi care sunt integrate aici în aplicație și poate să detecteze automat și anumite exerciții pe care noi le facem. Are și GPS. Bateria ar trebui să țină dacă este ținut cu GPS fără probleme două săptămâni, dacă extinde la maxim autonomia poate să ajungă la 30 de zile. Este o carcasă mare, nu este pentru mâna oricui dar este destul de ușor de purtat.

Apoi de la Garmin, ei au lansat de curând două ceasuri noi pentru zone diferite de buget, undeva pe la 1200 de lei, avem de exemplu Garmin For Runner 70. Acestea sunt ceasuri, așa cum sunt în general modelele de la Garmin, care nu sunt gândite neapărat să fie o extensie a telefonului, sunt mai degrabă ceasuri gândite pentru sport și asta fac ele foarte bine, mai ales pentru partea de alergat. Modelul este destul de ușor, cu o carcasă dintr-un plastic special, sunt disponibile mai multe culori. Partea de antrenament este atuul acestui ceas pentru că are și GPS care este foarte precis, dar și senzori pentru măsurarea pulsului. Poate să vină și cu sugestii de antrenament, poți să alegi un ghid din aplicație, să îți alegi ce ai vrea tu să obții. Apoi avem varianta care este puțin mai mare și mai scumpă, For Runner 170 Music, la fel sunt o mulțime de antrenamente. Bateria la ambele modele ne duce la 7 zile cu o jumătate de oră-o oră de activitate GPS zilnică. Avem și Music în denumire pentru că putem să ne conectăm la Spotify de exemplu și să descărcăm melodiile pe ceas să nu mai depindem de telefon dacă ieșim la alergat.

Apoi, avem o brățară și un ceas interesante de la Xiaomi, Smart Band 10 Pro, costă undeva la 400 de lei. Este o brățară cu un ecran de 1,7 inci care se conectează la iOS și Android, e foarte bun pe monitorizarea somnului, este o brățară destul de ușoară, undeva la 25 de grame. Poate să măsoare pașii, bătăile inimii inclusiv variabilitatea pulsului ca să vedem cât de odihniți suntem, cât de stresați suntem, este un indicator bun al stării noastre de sănătate. Nu are butoane, însă înveți rapid gesturile de care are nevoie.