Sunt preparate vegetale, dar cu gust de carne. Cum, de ce şi unde găsim hrana viitorului, aflăm la iLikeIT.

Iulia Ionescu: „Am găsit și oul făcut din plante, iată cum arată recolta, planta, care ajunge să fie vândută în supermarketuri sub formă lichidă, este sub forma unui ou bătut deja, și tu doar pui în tigaie oul, dacă îl putem numi așa, și iată, poți face o omletă, și am văzut că jurnaliștii din SUA și din Asia chiar au făcut niște experimente, au fost în restaurante și au gustat ambele variante și nu și-au putut da seama de diferență. Deci este o fasole la bază, care împreună cu alte condimente, să spunem, poate duce la acest gust de ou. Și am mai găsit și somonul făcut în laborator, un alt experiment foarte interesant, gândiți-vă că într-o fermă de somon durează cam 3-4 ani să crești o recoltă care chiar poate fi considerată utilă pentru restaurante și pentru piață în general, și băieții aceștia, americani și ei, au găsit o variantă de a face această carne de somon în laborator, practic sunt niște celule luate tot de la pești pe care ei le multiplică, și împreună cu alte substanțe, reușesc să pună pe masă un somon făcut în laborator care, se pare că ar avea același gust.”

