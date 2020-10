Aplicația unui psiholog ajută părinții să se descurce acasă cu copiii, în pandemie

Stresul acestei perioade de pandemie, cu reguli stricte îi afectează în mod special pe copiii mici, care nu înţeleg întotdeauna de ce trebuie să se supună şi acumulează tot felul de frustrări.

Pentru părinţii care caută sprijinul terapeuţilor, a fost lansată o aplicaţie cu recomandări ale psihologilor, dar şi cu teste, exerciții şi jocuri interactive pentru întreaga familie.

Andrada este psihoterapeut iar în ultimele luni a observat că îi cer sfatul tot mai mulţi părinţi, îngrijoraţi de stările emoţionale prin care trec copiii lor.



Aşa că s-a gândit să dezvolte o aplicaţie prin care să le ofere sfaturile specialiştilor.



Andrada Vincze – psihoterapeut: „Eu lucrez foarte mult cu copiii şi, ca terapeut, părinţii te întreabă la finalul şedinţelor: Ok. Şi noi ce mai putem face cu copiii noştri, cu ce mai putem să îi ajutăm? Am adunat materiale şi articole şi informaţii actualizate despre dezvoltarea copilului şi am format aceasta aplicaţie”.

Întrebările adulţilor vizează nu doar alimentaţia, interacţiunea socială, somnul sau accesele de plâns, ci şi joaca. Aşa că, pe lângă recomandările terapeuţilor, părinţii celor mici primesc şi jocuri în familie, foarte accesate în această perioadă în care multe grădiniţe sunt închise.

Carla, de pildă, are o fetiţă de aproape 3 ani, iar în urmă cu ceva timp a observat că nu se descurcă uşor când copila plânge, aparent fără motiv. Spune că, pe lângă articolele clasice, au ajutat-o şi exerciţiile terapeutice din aplicaţie.

Carla, medic radiolog și părinte: „Poate fi de ajutor în multe situaţii. Mi-a dat mai multe soluţii un exerciţiu pe care să îl facem cu toată familia în care, în fiecare zi, 10 minute ne supunem total copilului şi ne jucăm exclusiv ce vrea el şi nimic altceva”.

Andrei, medic stomatolog, spune că o astfel de aplicaţie îi este de folos în special când locurile de joacă sunt închise, din motive de prevenţie sanitară.

Andrei, medic stomatolog și părinte: „Lucrurile sunt din ce în ce mai dificile pentru părinţi şi totodată nu ştii dacă îţi vei găsi persoana potrivită unde să te duci cu copilul tău. Aşa ştii că există un soft, o aplicaţie care este foarte obiectivă şi poate să îţi ofere soluţii de ajutor”.

Butean Iulia – consilier școlar şi doctor în psihologie: „Poate că multe dintre întrebările părinţilor "E normal să fie aşa?" , „E normal să se comporte copilul meu în acest fel? " s-ar diminua şi cred că ar fi un aspect foarte benefic”.

Aplicaţia se descarcă gratuit şi este dedicată părinţilor care au copii cu vârste cuprinse între 3 şi 9 ani.