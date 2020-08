Academia Română a șters de pe site documentul în care spunea că tehnologia 5G are un ”imens potențial de risc asupra vieții”

Academia Română a șters de pe site-ul său comunicatul în care susținea că tehnologia 5G va avea efecte negative asupra sănătății populației, invocând argumente prezente și în teoriile conspiraționiste.

Documentul care exprimă poziția oficială a Academiei Române cu privire la tehnologia 5G a dispărut vineri de pe site-ul instituției, la doar o zi după publicarea comunicatului.

”Not Found

The requested URL /mediaAR/pctVedereAR/2020/d0827-Tehnologia5G.pdf was not found on this server”, pot vedea cei care vor să afle considerentele celui mai înalt for de știință din România asupra tehnologiei 5G.

Academia Română s-a declarat preocupată de „consecinţele pe care le-ar putea avea asupra sănătăţii publice” noua tehnologie și a solicitat o analiză științifică înaintea de implementarea acesteia.

Preluând argumentele vehiculate în teoriile conspiraționiste, academicienii consideră că tehnologia 5G poate avea un ”imens potential de risc, pe termen mediu, asupra vieții”.

”Alături de riscul de cancer, literatura de specialitate semnalează, între altele, efecte precum stresul celular, lezări ale mecanismelor genetice, deficit de memorie şi probleme ale procesului de învăţare, tulburări neurologice”, se arată în comunicatul oficial al Academiei Române.

”Avertizăm că implementarea tehnologiei 5G, fără o evaluare concretă a riscurilor şi vulnerabilităţilor, poate avea grave consecinţe asupra sănătăţii populaţiei şi poate genera prejudicii sensibil mai mari decât avantajele”, concluzionează sursa citată.

Miza disputelor pe tema 5G: venituri la buget de 2,1 miliarde de lei

Intervenția Academiei Române în spațiul public are loc pe fondul unei dispute legate de aplicarea 5G în România și de participarea companiei chineze Huawei la furnizarea infrastructurii pentru acest tip de tehnologie.

Implementarea rețelelor 5G, care este făcută de operatori privați în România, are o miză financiară serioasă pentru Guvern, întrucât veniturile estimate a fi încasate în urma vânzării licențelor de telecomunicații de tip 5G de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) ajung la 2,1 miliarde de lei.

ANCOM a amânat licitația pentru alocarea drepturilor de utilizare în benzile de frecvență destinate implementării noii tehnologii 5G pentru ultimul trimestru din acest an, conform planului de acțiuni pentru 2020, după ce rganizarea acestei licitații a eșuat anul trecut în lipsa implementării Memorandumului 5G semnat între România și SUA, precum și a aprobării de către Guvern a taxelor de licențe.

Războiul SUA- Huawei se desfășoară și în România

Trecerea la cea mai nouă tehnologie de comunicații este miza unui război economic pe care președintele american Donald Trump îl poartă cu China, în condițiile în care compania Huawei, care comercializează echipamente avansate pentru rețelele 5G, a fost acuzată de spionaj industrial în SUA.

Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, declara pe 1 august că „lumea liberă are nevoie de tehnologie 5G sigură – nu de tehnologie care este coruptă de companiile necinstite din China comunistă. Tehnologia 5G sigură de la companii de renume, altele decât Huawei, este singura cale de urmat”.

Huawei a replicat, spunând că „tratamentul incorect față de companiile private, în baza țării de origine, este discriminatoriu și nedrept”.